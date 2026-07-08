Nowakowska w Polsacie, Norbi w TVN. Byłe gwiazdy Kurskiego znów na fali?

Wszystko wskazuje na to, że upłynęło już wystarczająco dużo wody w telewizyjnej rzece, żeby byłe gwiazdy TVP czasów Jacka i Joanny Kurskich mogły już świecić pełnym blaskiem. Oczywiście u konkurencji. Skala propagandy TVP czasów Jacka Kurskiego porażała do tego stopnia, że nowe szefostwo nie wyobrażało sobie współpracy z m.in. Rafałem Brzozowskim, Tomaszem Kammelem, Idą Nowakowską, Tomaszem Wolnym, Norbim, Anną Popek czy innymi. Jak poradzili sobie po utracie pracy w TVP?

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Po zmianie w "Pytaniu na śniadanie" wyniki poleciały na łeb, na szyję

Trzeba tu zaznaczyć, że byłych prowadzących "Pytania na śniadanie" odsuwano od formatu w pierwszych miesiącach 2024 roku. Przyczyniło się to znacząco do spadku oglądalności, bo widzowie pokochali niektóre duety ze śniadaniówki TVP. Małgorzata Tomaszewska, Iza Krzan, Tomasz Wolny czy Ida Nowakowska świetnie radzili sobie na wizji, sprawdzali się w różnych formatach, rozwijali swoje kariery na wielu płaszczyznach i cieszyli się sympatią telewidzów. Do tego stopnia, że nagłe zmiany w "PnŚ" początkowo bardzo zawodziły odbiorców. Nie do końca też każdy widział powiązanie pomiędzy zdolnymi prezenterami często młodszego pokolenia a politycznymi rozgrywkami na górze. Inni z kolei domagali się "dziejowej sprawiedliwości" i rozliczenia, czytaj: wywalenia wszystkich i nowego początku.

Krzan i Tomaszewska w TVN-ie czują się jak ryby w wodzie

Droga od topowych prezenterek TVP do tych docenianych w TVN nie była łatwa i usłana różami. Izabela Krzan po rozstaniu z nadawcą publicznym związała się z Kanałem Zero, czyli formatem do którego kompletnie nie pasowała. Na szczęście odnalazła już swoje miejsce w TVN, gdzie prowadzi formaty, a teraz zadebiutowała jako jedna z prowadzących "DDTVN". Swoją pozycję w tej samej śniadaniówce powoli buduje też Małgorzata Tomaszewska, z kolei jej były ekranowy partner, Olek Sikora, świetnie radzi sobie w "halo tu polsat", gdzie stworzył bardzo udany duet z Olą Filipek. Swoją drogą, nagrodzony tegorocznym Jupiterem Roku przez czytelników Plotka.

Popek się zradykalizowała. Wolny tanecznym krokiem doczłapał do Polsatu

Anna Popek po rozstaniu z TVP Kurskiego była najbardziej politycznie konsekwentna i związała się ze stricte prawicowymi mediami, radykalizując się do niemal tego samego stopnia co Danuta Holecka. Widzowie, którzy pamiętają Popek od początku lat dwutysięcznych, mogą wprawdzie momentami przecierać oczy ze zdumienia, ale życie to przecież sztuka wyborów. Ostatnio prezenterka dołączyła nawet do intenretowego projektu "Pasmo", której twarzą jest Daniel Nawrocki. Tomasz Wolny, który za czasów prezesa Jacka dumnie podkreślał swoje przywiązanie do wartości religijnych, w czym zazwyczaj wtórowała mu głównie Ida Nowakowska, najpierw PR-owo odbił się w "Tańcu z gwiazdami", a teraz dołączył do ekipy "halo tu polsat". W słonecznej stacji swoje miejsce odnaleźli też Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Z kolei Rafał Brzozowski po wieloletniej karierze jednego z głównych prezenterów TVP ulotnił się nagle niemal równo z Kurskimi. W telewizji o nim raczej cicho, w muzyce też niewiele, chociaż właśnie zapowiedział powrót z piosenką "Jenny" i nie chodzi tu o cover piosenki Edyty Bartosiewicz, tylko autorski, nowy singiel. Czy Brzozowskiemu uda się znów podbić serca polskiej publiczności? To pokażą najbliższe tygodnie.

Zaginiona Nowakowska. Teraz będzie robić karierę w Polsacie

Od ponad dwóch lat raczej cicho było też o Idzie Nowakowskiej. To właśnie się skończy. Polsat zapowiedział program, który ma być hitem ten jesieni. "Hitster" to taka "Jaka to melodia?", ale z udziałem gwiazd, w dodatku oparty na hitowej grze planszowej. Wiadomo już, że w show wystąpią m.in. Justyna Steczkowska z synem, Edyta Górniak z synem, Darya & Fabijanski, Michał Wiśniewski z Mandaryną. Program poprowadzi Ida Nowakowska z Piotrem Kędzierskim. Kędzierskim, do którego Edward Miszczak uśmiechnął się po ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami" i Nowakowską, która długo musiała poczekać na serdeczny uśmiech nowego dyrektora po pracy dla Jacka Kurskiego. Chyba jednak warto było czekać.

Norbi jest gorący? Najwidoczniej dla TVN

Dzień po tym, jak Polsat ogłosił, że Nowakowska poprowadzi "Hitstera", TVN połączył w parę Dorotę Wellman z... Norbim. To właśnie ten egzotyczny duet poprowadzi w TVN "Dzień dobry Wakacje". Norbi, który przed laty zasłynął przebojem o gorących kobietach, teraz będzie omawiał gorące lato w Polsce. Nie wiadomo jeszcze, czy czeka go w TVN taka kariera jak w dawnej TVP, gdzie prowadził "Koło fortuny" i "Jaka to melodia?", ale z pewnością ma wielką nadzieję, że jego telewizyjna droga nie zmierza ku końcowi.

Czy powrót byłych pupilków Kurskiego do telewizji jest dobry? Na pewno ciekawy dla widza. To jednak są głównie prezenterzy z warsztatem, z dużym telewizyjnym doświadczeniem, lubiani przez szerokie grono odbiorców. Czy wybaczy im się współuczestniczenie w dawnym przemyśle telewizyjnej propagandy? Wszystko wskazuje na to, że tak. Pamięć jest bowiem wybiórcza, a czas robi swoje.