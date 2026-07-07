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Socha zaszalała i po jej długich, blond pasmach nie ma już śladu. Wszyscy będą prosić fryzjerów o tą fryzurę

Marcin Wolniak
Małgorzata Socha poszła na całość. Postanowiła radykalnie zmienić fryzurę, do której przyzwyczaiła swoich fanów przez lata. Efekty metamorfozy uczesania ocenił Plotkowi stylista fryzur Michał Musiał.
Małgorzata Socha zaszalała z fryzurą
Małgorzata Socha zaszalała z fryzurą. Fot. KAPiF

Małgorzata Socha nie boi się eksperymentów i tym razem zdecydowała się na letnią metamorfozę. Popularna aktorka postawiła na gorący tren tego lata i zrezygnowała z długich pasmów na włosach. Socha w nowej fryzurze zaskoczyła nie tylko swoich fanów, ale także stylistę.

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Socha zaszalała z fryzurą. Postawiła na modnego long boba

Przez lata znakiem rozpoznawczym Małgorzaty Sochy były długie, lekko pofalowane pasma w odcieniu miodowego blondu. Aktorka rzadko eksperymentowała z fryzurą, ale teraz postanowiła poddać się wskazówkom fryzjera. Socha zdecydowała się na long boba, czyli dłuższą wersję klasycznego boba. Cięcie cechuje lekkość, wywinięcie końcówek do wewnątrz i dłuższa grzywka. Efektem metamorfozy Socha pochwaliła się na Instagramie. 

Małgorzata Socha postawiła na long boba
Małgorzata Socha postawiła na long bobaMałgorzata Socha postawiła na long boba. Fot. Instagram/malgosia_socha screen

Metamorfoza Sochy zachwyciła stylistę. Pochwalił koloryzację i formę fryzury

O ocenę nowej fryzury Małgorzaty Sochy poprosiliśmy stylistę fryzur, Michała Musiała. Ekspert uznał, że nowe uczesanie doskonale pasuje do twarzy aktorki. - Małgorzata Socha pokusiła się na zmiany, lecz pozostała w klasycznej, ponadczasowej estetyce. Aktorka zdecydowała się na skrócenie włosów i formę, która prezentuje się naprawdę dobrze. Fryzura doskonale pasuje do kształtu twarzy aktorki, a nieco dłuższa grzywka nadaje całości dynamicznego charakteru. W połączeniu z trójwymiarową koloryzacją na poziomie jasnego blondu całość wypada doskonale. To metamorfoza, która z całą pewnością należy do udanych.

Przypomnijmy, że Małgorzata Socha należy do grona także tych najbardziej lubianych i docenianych aktorek przez czytelników Plotka. W ubiegłym roku gwiazda otrzymała Jupitera Roku na gali Plotka w kategorii Stylowa Gwiazda Roku. 

W jednym z wywiadów Socha została zapytana o to, co jej sprawia najwięcej przyjemności i jakie ma hobby. Gwiazda wyznała, że uwielbia krótkie chwile wytchnienia, które może spędzić sama za sobą. - Taką przyjemnością to jest dla mnie na przykład chwila, kiedy jestem sama ze sobą i mogę przygotować sobie śniadanko (...). Mogę usiąść, napić się kawy i jest w domu taka cisza. To jest moment, który uwielbiam i czasami się zdarza. Mam z tego taką małą wielką przyjemność - wyznała. 

Marcin Wolniak

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