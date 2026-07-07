Małgorzata Socha nie boi się eksperymentów i tym razem zdecydowała się na letnią metamorfozę. Popularna aktorka postawiła na gorący tren tego lata i zrezygnowała z długich pasmów na włosach. Socha w nowej fryzurze zaskoczyła nie tylko swoich fanów, ale także stylistę.

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Socha zaszalała z fryzurą. Postawiła na modnego long boba

Przez lata znakiem rozpoznawczym Małgorzaty Sochy były długie, lekko pofalowane pasma w odcieniu miodowego blondu. Aktorka rzadko eksperymentowała z fryzurą, ale teraz postanowiła poddać się wskazówkom fryzjera. Socha zdecydowała się na long boba, czyli dłuższą wersję klasycznego boba. Cięcie cechuje lekkość, wywinięcie końcówek do wewnątrz i dłuższa grzywka. Efektem metamorfozy Socha pochwaliła się na Instagramie.

Małgorzata Socha postawiła na long boba Małgorzata Socha postawiła na long boba. Fot. Instagram/malgosia_socha screen

Metamorfoza Sochy zachwyciła stylistę. Pochwalił koloryzację i formę fryzury

O ocenę nowej fryzury Małgorzaty Sochy poprosiliśmy stylistę fryzur, Michała Musiała. Ekspert uznał, że nowe uczesanie doskonale pasuje do twarzy aktorki. - Małgorzata Socha pokusiła się na zmiany, lecz pozostała w klasycznej, ponadczasowej estetyce. Aktorka zdecydowała się na skrócenie włosów i formę, która prezentuje się naprawdę dobrze. Fryzura doskonale pasuje do kształtu twarzy aktorki, a nieco dłuższa grzywka nadaje całości dynamicznego charakteru. W połączeniu z trójwymiarową koloryzacją na poziomie jasnego blondu całość wypada doskonale. To metamorfoza, która z całą pewnością należy do udanych.

Przypomnijmy, że Małgorzata Socha należy do grona także tych najbardziej lubianych i docenianych aktorek przez czytelników Plotka. W ubiegłym roku gwiazda otrzymała Jupitera Roku na gali Plotka w kategorii Stylowa Gwiazda Roku.

W jednym z wywiadów Socha została zapytana o to, co jej sprawia najwięcej przyjemności i jakie ma hobby. Gwiazda wyznała, że uwielbia krótkie chwile wytchnienia, które może spędzić sama za sobą. - Taką przyjemnością to jest dla mnie na przykład chwila, kiedy jestem sama ze sobą i mogę przygotować sobie śniadanko (...). Mogę usiąść, napić się kawy i jest w domu taka cisza. To jest moment, który uwielbiam i czasami się zdarza. Mam z tego taką małą wielką przyjemność - wyznała.