Domagała pokazał paragon na 459 złotych. Zakpił z narzekających na drożyznę!

Paweł Domagała postanowił dołączyć do corocznego trendu pokazywania w sieci tzw. paragonów grozy. Internet nieustannie zalewany jest zdjęciami rachunków z restauracji znad morza czy gór, które mają świadczyć o wszechobecnej drożyźnie w letnich kurortach. Tym razem taki paragon opublikował Paweł Domagała. Szybko można jednak zorientować się, że aktor zakpił z narzekających na wysokie ceny.

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Domagała pokazał "paragon grozy". "To jest masakra! Wykończą nas"

Na pierwszy rzut oka post Pawła Domagały wygląda na standardowe utyskiwanie turysty, który musiał sporo zapłacić za obiad. Na udostępnionym paragonie widniała zawrotna kwota 459 złotych. Do fotografii Domagała dołączył dość dramatyczny wpis. "To jest masakra! Wykończą nas! W jednym z nadbałtyckich kurortów zamówiłem tylko flądrę z sałatką z kiszonej kapusty z frytkami, a patrzcie, co dostałem. Prawdziwy paragon grozy! Od dwóch dni żyję w strachu i lęku. Uważajcie na siebie... A pomyślcie, co by było, gdybym zamówił coś w Zakopanem! A Wy już dostaliście w tym roku swoje 'paragony grozy'? Co na nich było? Podzielcie się! Bądźmy w tym razem!" - czytamy.

Żart Domagały spodobał się internautom. "Leżę i płaczę"

W pierwszej chwili fani aktora mogli pomyśleć, że Domagała faktycznie narzeka na drożyznę w letnich kurortach. Kiedy jednak przyjrzymy się bliżej opublikowanemu rachunkowi, szybko zrozumiemy żart. Na paragonie znalazły się takie pozycje jak: "Ibisz ze zmarszczkami" za 59 złotych, "Messi w Legii" za 89 złotych, "Strach codzienny" za 29 złotych i "Mentzen tańczący do 'Weź nie pytaj'"za 24 złote. Żart Domagały spotkał się dużym odzewem ze strony jego obserwatorów na Instagramie. Zareagowała Paulina Gałązka. "Ja uważam, że lęk nocny i strach codzienny są za tanie... Niedocenione" - napisała aktorka. "Za Mentzena tańczącego spokojnie zapłaciłabym więcej", "Strach codzienny w cenie jagodzianki, do czego to doszło", "Leżę i płaczę" - komentowali internauci.