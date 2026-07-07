Roksana Węgiel z mężem spędziła weekend na bajecznym weselu Oli Nowak i Macieja Mazurka. Impreza odbyła się we Włoszech, w Villa la Torre di Pila. Tego dnia Węgiel zaśpiewała dla nowożeńców. W sieci natomiast pochwaliła się zdjęciami z uroczystości. Stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro wzięła pod lupę stylizacje piosenkarki i jej męża.

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Stylistka nie owijała w bawełnę. Tak oceniła stylizację Roksany Węgiel

Tego dnia Roksana Węgiel postawiła na gorsetową różową sukienkę, która odsłoniła jej ramiona i podkreślała figurę. Całości dopełniły sandały na szpilce i mała, jasna torebka Chanel. Piosenkarka zdecydowała się na delikatny makijaż i rozpuściła swoje długie włosy. Z kolei Kevin Mglej pojawił się w jasnym garniturze z marynarką, pod którą nie założył koszuli (miał za to pasującą kolorystycznie do całości kamizelkę). Mąż piosenkarki zrezygnował z klasycznych pantofli na rzecz beżowych mokasynów, w efekcie świecił gołymi kostkami. Uwagę zwracała też nowa fryzura producenta muzycznego, który nie tylko obciął się na tzw. zapałkę, ale też przefarbował się na chłodny blond. Jak wypadli w oczach stylistki?

Ewa Rubasińka-Ianiro łaskawie spojrzała na look Roksany Węgiel. Doceniła jej kreację, choć miała wątpliwości dotyczące koloru. - Roksana Węgiel postawiła na romantyczny minimalizm. Pudrowy róż, delikatna linia sukni i oszczędne dodatki doskonale wpisują się w klimat włoskiego wesela. Jedyny znak zapytania dotyczy bardzo jasnego odcienia materiału. Profesjonaliści od dress code’u od lat zwracają uwagę, że pastel potrafi na zdjęciach zamienić się w biel szybciej niż filtr w telefonie. To drobiazg, ale właśnie z takich drobiazgów składa się etykieta - stwierdziła.

Kevin Mglej pod lupą stylistki. Nie patyczkowała się

Nieco gorzej wypadł jednak mąż gwiazdy. Stylistka nie ukrywa, że stylizacja Kevina Mgleja to ciekawy przypadek. Każdy element jego looku mógłby się obronić, ale nie w momencie, gdy wszystko zostało połączone. - Tu dochodzimy do zjawiska, które w świecie mody nazywam "Instagram kontra dress code". Sam garnitur? Świetny. Beż to jeden z najlepszych kolorów na włoskie wesele. Problem nie leży w garniturze. Problem zaczyna się w chwili, kiedy garnitur przestaje być garniturem, a zaczyna być kostiumem do budowania wizerunku. Marynarka rozpięta niemal do pępka. Łańcuszek eksponowany jako główny element stylizacji. Mokasyny noszone na bosą stopę. Wszystko osobno mogłoby się obronić. Razem tworzy efekt, który bardziej przypomina banalną kampanię luksusowego resortu niż ślubną elegancję - powiedziała Ewa Rubasińka-Ianiro.

Roxie i Kevin na weselu Otwórz galerię

Stylistka stwierdziła również, że Kevin Mglej chciał przemycić włoski styl, który może kojarzyć się ze swobodą, ale jednak powinien być też elegancki, o czym najwyraźniej mąż gwiazdy zapomniał. - Jest ogromna różnica między włoskim luzem a plażowym luzactwem. Największym luksusem w modzie nie jest dziś odwaga. Największym luksusem jest umiar i zrozumienie kontekstu miejsca i wydarzenia. Tu promocja własnej osoby podczas trwania innego wydarzenia jest niesmaczna i nie na miejscu. I właśnie dlatego najbogatsi mężczyźni świata, włoscy arystokraci, brytyjscy dżentelmeni czy bywalcy wesel nad Como nie zdejmują koszuli tylko dlatego, że jest 32 stopnie. Oni po prostu wybierają lepszą koszulę. Bo elegancja nie polega na odsłanianiu ciała. Elegancja polega na tym, że nigdy nie trzeba niczego udowadniać - dodała.

Stylistka zwróciła również uwagę, że każdy chce zabłysnąć, ale czyjś ślub i wesele to nie czerwony dywan. "To jedna z niewielu okazji, podczas których dress code nie służy temu, żeby wyróżnić siebie, ale żeby okazać szacunek gospodarzom. I właśnie o tym wielu wciąż zapomina" - podkreśliła. "W Polsce nadal pokutuje przekonanie, że letnie wesele oznacza pełną dowolność - że można zdjąć koszulę, zrezygnować ze skarpet, rozpiąć marynarkę do pasa, bo przecież jest gorąco. Nie. Jeśli upał zwalnia z zasad, to równie dobrze zimą moglibyśmy przyjść na wesele w kołdrze. Temperatura nie zmienia etykiety. Zmienia wyłącznie tkaniny" - powiedziała nam Ewa Rubasińka-Ianiro.