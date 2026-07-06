Kukiz pogodzi się z Piersiami? Zaskakujące słowa wokalisty grupy

Zespół Piersi był jedną z gwiazd tegorocznej edycji Lata z Radiem i TVP w Zakopanem. Grupa, która powstała w 1984 roku, i w której skład wchodził także Paweł Kukiz, od 2013 roku występuje z Adamem "Asanem" Asanowem jako wokalistą. Wiadomo, że byli koledzy z grupy są skonfliktowani z Pawłem Kukizem. Czy coś się zmieni w tej materii?

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Piersi razem na jednej scenie z Kukizem? "Nie widzę żadnego problemu"

Postanowiliśmy zapytać Adama Asanowa, czy widzi szansę na muzyczne pojednanie z Pawłem Kukizem i wspólny występ na jednej z scenie, przy okazji jakiegoś jubileuszu. Co ciekawe, wokalista Piersi w ogóle tego nie wyklucza. Podkreśla wręcz, że w przeszłości był fanem Kukiza. - Dla nas takiego problemu nie ma, jeśli tylko Paweł wyraziłby taką ochotę i chęć, no to możemy siąść i porozmawiać. Ja osobiście nie widzę żadnego problemu. Dlatego śpiewam w zespole Piersi, ponieważ moim idolem z dzieciństwa był Paweł Kukiz. Kochałem jego muzykę, jego teksty. Jego teksty pamiętam do dzisiaj, znam je wszystkie na pamięć, a swoich, niestety, nie pamiętam i muszę używać prompterów. Gdyby Paweł znalazł czas i się zgodził, bo wiadomo, jest zajętym człowiekiem, ale jakby chciał to zapraszamy - powiedział Plotkowi Adam Asanow.

Konflikt Kukiza z byłymi kolegami z zespołu Piersi

Przypomnijmy, że po odejściu Pawła Kukiza z zespółu Zbigniew Moździerski zgłosił słowno-graficzny znak do Urzędu Patentowego RP. Od momentu rejestracji Kukiz nie mógł legalnie posługiwać się tym określeniem w swojej działalności muzycznej. W efekcie Kukiz złożył pozew w, którym domagał się zaprzestania posługiwania się nazwą i logotypem Piersi przez ówczesnych członków zespołu bez zgody Pawła Kukiza oraz zażądał wydania przez pozwanych oświadczenia, w którym uznaliby, że są to dobra osobiste jedynie Pawła Kukiza. 26 października 2016 roku Sąd Okręgowy w Opolu wydał orzeczenie, w którym stwierdził, że muzycy nie naruszają prawa. Rok później Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji. Od tamtej chwili muzycy zespołu Piersi swobodnie mogą posługiwać się nazwą i logotypem.