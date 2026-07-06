Prońko ma kosę z Ralphem Kaminskim. Jeżowska zabrała głos. "Znam jej charakter"

Krystyna Prońko ostatnio dała do zrozumienia, że nie przepada za Ralphem Kaminskim. Artysta młodego pokolenia w jednym z wywiadów skarżył się, że podczas jednego z festiwali przywitał się z Prońko słowami "dzień dobry", ale nie usłyszał żadnej odpowiedzi. W rozmowie z "Onet Rano" stwierdził wręcz, że Prońko jest antypatyczna. - To jest wspaniała, wybitna wokalistka, ale jakaś antypatyczna osoba. Widzę po niej, że musi być osobą, która nie lubi ludzi, mimo że śpiewa genialnie - powiedział Kaminski. Z kolei Krystyna Prońko stwierdziła, że nie zna Kaminskiego, więc nie będzie komentować jego wypowiedzi. - Nie będę komentować wypowiedzi ludzi, których nie znam - powiedziała redakcji Onetu. Czy Prońko faktycznie jest antypatyczna? Zapytaliśmy jej byłą uczennicę i wieloletnią koleżankę z estrady, Majkę Jeżowską.

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Prońko jest antypatyczna? Jeżowska: Ona jest surowym nauczycielem, bardzo wymagającym

Majka Jeżowska była jedną z gwiazd tegorocznej edycji Lata z Radiem i TVP w Zakopanem. Wokalistka przypomniała publiczności swoje ponadczasowe przeboje, jak "Od rana mam dobry humor" czy też "Dłonie". W rozmowie z Plotkiem wypowiedziała się na temat konfliktu Prońko z Kaminskim. Zwróciła uwagę na charakter swojej starszej koleżanki z branży. - Ja byłam jej uczennicą. Na szczęście Krysia darzyła mnie od początku dużą sympatią i prowadziła za rękę, ale ja znam jej charakter. Ona jest surowym nauczycielem, bardzo wymagającym, ale proszę spójrzcie, to jest pani, która w dalszym ciągu ma znakomitą formę wokalną i w związku z tym też wymaga od innych takiego profesjonalizmu, jakiego ona reprezentuje. Natomiast to nie jest jej zła wola. Oni unika reflektorów, unika wywiadów, ale ma wiele do powiedzenia na ten temat, bo się po prostu na tym zna. Nikt się jeszcze taki nie narodził, żeby każdemu dogodził - powiedziała Jeżowska w rozmowie z Plotkiem.

Prońko zapytana o Kaminskiego. Nagle przerwała wywiad

Dodajmy, że o kwestię konfliktu z Ralphem Kaminskim Krystyna Prońko została także zapytana podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. W rozmowie z reporterką Jastrząb Post, piosenkarka najpierw wyznała, że nie zauważyła Kaminskiego w kulisach bo ma "słaby wzrok", później natomiast dopytywana w tym temacie, podkreśliła, że straciła ochotę na rozmowę i przerwała wywiad.