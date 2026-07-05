Żona Konkola z Łez to kobieta pracująca i żadnej pracy się nie boi! Szok, co teraz wymyśliła

Lider zespołu Łzy, Adam Konkol, przed laty był związany z Paullą, z która ma syna Adama, ale swoje szczęście znalazł u boku przedsiębiorczej Angeliny. Para pobrała się 30 kwietnia 2009 roku i doczekała się dwójki dzieci: córki Nadii i syna Michała. Okazuje się, że Angelina Konkol to prawdziwa kobieta pracująca, która nie boi się kolejnych wyzwań. Właśnie postanowiła też zostać pisarką i wydała swoją debiutancką powieść.

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Żona Konkola jest menedżerką Łez, ekspertką medycyny estetycznej i piosenkarką. To nie koniec

Nie wszyscy wiedzą, że to właśnie Angelina Konkol jest od lat menedżerką zespołu Łzy. To ona odpowiada za kwestię koncertów, umów, czy promocji zespołu swojego męża. Łączy to także z prowadzeniem klinik medycyny estetycznej - jest specjalistką w zakresie medycyny estetycznej, laseroterapii, terapii przeciwstarzeniowych oraz terapii naczyniowych i redukcji przebarwień. To jednak nie wszystko - w ostatnim czasie sama postanowiła zostać piosenkarką i wydała kilka singli, które współprodukował jej mąż. Jako Angel wydała single: "Vamp", "Hoodie", "Elektroniczne światła", "Seen", "Miłość na kredyt" i "Raj w Edenie". Teraz zdecydowała się na spróbowanie swoich sił także w pisaniu. Właśnie ukazała się jej powieść.

Angelina Konkol zadebiutowała jako pisarka. "Historia kobiety, która czuje zbyt mocno"

W lipcu na rynku wydawniczym ukazała się pierwsza powieść Angeliny Konkol "Ana. Gdy miłość staje się grzechem". "To moja pierwsza powieść. Książka, w którą włożyłam dwa lata pracy, emocji i kawałek własnego serca (...). Ana to historia kobiety, która czuje zbyt mocno. Zbyt intensywnie. Zbyt głęboko. Ma rodzinę, dom i życie, o którym wiele osób mogłoby marzyć. A mimo to czuje, że coś w niej umiera. Coraz bardziej gubi siebie. Coraz częściej ma wrażenie, że się dusi. Dotyka granicy załamania nerwowego. Walczy z samotnością, lękiem i pytaniami, na które nie zna odpowiedzi" - czytamy w opisie powieści.

Przypomnijmy, że Adam Konkol był gościem podcastu "Galaktyka Plotek". W programie wypowiedział się na temat "afery majtkowej", konfliktu z Anią Wyszkoni i byłymi kolegami z Łez, wojen w show-biznesie, kulisów branży muzycznej, tantiem, Eurowizji i relacji z Paullą.