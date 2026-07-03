30 czerwca na YouTube ukazał się nowy odcinek podcastu "Przełomy" Moniki Richardson. Gościem dziennikarki był Krzysztof Ziemiec, którego widzowie doskonale pamiętają jako prezentera TVP m.in. za rządów Jacka Kurskiego. W trakcie rozmowy poruszono temat zwierząt, a dokładnie felietonu Ziemca, w którym rozprawiał o wchodzeniu z psami do sklepów. Ziemiec u Richardson podkreślił, że nie zgadza się z taką postawą. - Boli mnie to. [...] Psa zawsze zostawiało się na sznurku przed sklepem - zaczął. Zapytaliśmy Karolinę Korwin Piotrowską, co sądzi na temat wypowiedzi byłego pracownika "Wiadomości" TVP.

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Krzysztof Ziemiec rozprawia o bambinizmie. Karolina Korwin Piotrowska nie zostawiła na nim suchej nitki

Richardson wprost powiedziała Ziemcowi, że ma tendencję do "samozaorania", czego dowodem jest jego niedawna wypowiedź dla Radia Wnet, w której stwierdził, że jest zbulwersowanym faktem, że jedna z drogerii pozwala wchodzić klientom z psami. - Więc ja mówię, że co, jakbym z dzikiem przyszedł albo z żyrafą i stwierdził, że to jest pies, to też byście mnie wpuścili czy nie? Ona mówi "Jakby tak było, to wpuścimy" - opowiadał rozjuszony. W wywiadzie z Richardson podtrzymywał narrację, że "jak cholera go boli", że ludzie wchodzą do drogerii z psami.

Psa zawsze zostawiało się na sznurku przed sklepem

- opowiadał i na uwagi, że świat się zmienia, odpowiedział, że "tego nie akceptuje". Nie przekonywały go też uwagi Richardson, która mówiła, że pies pozostawiony sam pod sklepem cierpi, albo jak usłyszała od jednej z kobiet, "płacze". Na to Ziemiec też miał odpowiedź, twierdząc, że to przejaw bambinizmu [naiwne, dziecinne i wyidealizowane podejście do przyrody - red.].

O komentarz do słów Ziemca poprosiliśmy Karolinę Korwin Piotrowską, która kocha psy i ma dużą wiedzę dotyczącą opieki nad czworonogami. Dziennikarka nie miała litości dla Ziemca.

Może pana Ziemca trzeba przywiązać pod sklepem. Niech zobaczy, jak to fajnie, szczególnie jak sobie posiedzi w deszcz albo w upał

- zaczęła ostro. Korwin Piotrowska przyznała, że w przeszłości zdarzyło jej się pozostawić swojego pupila przed sklepem, ale już tego nie robi. Zrozumiała bowiem, że takie sytuacje stresują zwierzęta, które nagle znajdują się w obcym miejscu bez właściciela. - Kiedyś zdarzało mi się przywiązać psa pod sklepem, ale kiedy opowiedziano mi, jak one reagują, że jesteśmy dla nich całym światem, który nagle znika i ich szczekanie pod sklepem jest desperackim wołaniem o pomoc, już tego od lat nie robię. Bo szanuję i znam emocje żywych istot, z którymi mieszkam. Opieka nad żywą istotą to nie żaden bambinizm tylko człowieczeństwo i dobro. Miarą człowieczeństwa jest stosunek do zwierząt, do braci mniejszych i odpowiedzialność za to, co się oswoiło - podkreśliła. Przypomnijmy, że w podobnym tonie wypowiedziała się też Doda, którą "boli brak rozwoju" Ziemca (więcej na ten temat TUTAJ).

Lekarka weterynarii ostro o "psach na sznurku"

Wypowiedź Ziemca na prośbę Plotka oceniła również lek. wet. Beata Prycel. Ekspertce, podobnie jak Korwin Piotrowskiej, nie spodobało się, że dziennikarz myli troskę o zwierzęta z bambinizmem. - Pan Krzysztof Ziemiec powinien zapoznać się z definicją bambinizmu. Poza tym psy pozostawione pod sklepem są narażone na różne niebezpieczeństwa, same też mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i innych psów - zaczęła. Odpowiedziała też, co sama myśli o zabieraniu czworonogów do sklepów. - Jeśli pies jest prawidłowo zsocjalizowany i niestraszne są mu takie miejsca, jak sklepy i restauracje, to nie widzę problemu. Sama chętnie zabierałabym swojego psa do restauracji, ale on tego po prostu nie lubi - usłyszeliśmy.

Krzysztof Ziemiec i Monika Richardson zapomnieli o jeszcze jednym

Ze swojej strony chcieliśmy dodać, że zostawianie zwierząt przywiązanych pod sklepem (czy w jakimkolwiek innym miejscu) jest niewłaściwe z jeszcze innych powodów niż te, na które wskazała Karolina Korwin Piotrowska. Pies pozostawiony sam może się wystraszyć i uciec albo zostać ukradziony. Ponadto nie mamy kontroli nad tym, kto wówczas podchodzi do zwierzęcia i jak je traktuje (może je przecież skrzywdzić).

Istnieje zresztą jeszcze jedno rozwiązanie, o którym Ziemiec ani Richardson nie wspomnieli w swojej dyskusji. Podczas spaceru z psem można nie wchodzić do sklepu, ale zostawiać zwierzę w domu, gdzie jest bezpieczne, i dopiero wówczas ruszyć na zakupy.