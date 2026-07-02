Księżna Kate jest patronką All England Lawn Tennis and Croquet Club, dlatego też jej pojawienie się na Wimbledonie nie powinno nikogo zdziwić. Żona syna króla spędziła tam czas m.in. na rozmowach z kibicami, którzy przybyli wspierać swoich ulubionych zawodników. Na tę okazję Kate postawiła na niebieski komplet od Gabrieli Hearst. W rozmowie z Plotkiem wzięła go pod lupę stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro.

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Księżna Kate zachwyciła na Wimbledonie. "Współczesna elegancja autorytetu"

- Patrząc na styl Kate, zawsze widać, że u niej nic nie jest przypadkowe. Wimbledon po raz kolejny to tylko potwierdził. Pojawiła się tam w błękitnym lnianym garniturze w odcieniu sky blue, podkreślając jasny przekaz - świeżość, nowoczesność i letnią elegancję - skomentowała na starcie modowa ekspertka. - To nie był zwykły garnitur. To przykład współczesnej elegancji autorytetu, ale w jego łagodniejszej odsłonie, jak kompetencje miękkie w korporacjach - wytłumaczyła nam dalej stylistka, odnosząc się do poszczególnych elementów stylizacji.

Mamy wyraźnie zarysowane ramiona, które budują autorytet, jednak naturalny len odbiera stylizacji ten formalny ciężar.

- Prosty, biały dzianinowy top wprowadza lekkość i modę casualową a minimalistyczna biżuteria z szafirowymi akcentami nie konkuruje ze sartorialnym (odnosi się do sztuki męskiego krawiectwa, wysokiej jakości ubrań szytych na miarę - red.) brzmieniem całości, lecz ją subtelnie dopełnia - oceniła Rubasińska-Ianiro. - Kolor również odgrywa ogromną rolę. Błękit określany, jako cornflower blue czy sky blue nieprzypadkowo pojawia się u Kate właśnie podczas Wimbledonu - zaznaczyła dalej specjalistka.

Księżna KateOtwórz galerię

To księżna Kate przekazała błękitnym garniturem. "Najwyższy poziom sztuki ubioru"

- Psychologia koloru mówi jasno: budzi zaufanie, spokój i optymizm, a jednocześnie przyciąga wzrok i uwagę znacznie subtelniej niż czerwień czy fuksja. To właśnie dlatego nie mówimy tu tylko o modzie, ale i o komunikacie, jaki wysyła ten strój - wyjaśniła nam stylistka, podkreślając, iż księżna Kate musiała wyglądać reprezentacyjnie "lecz, witając osobiście kibiców czekających w słynnej kolejce, nie mogła sprawiać wrażenia niedostępnej".

- Moim zdaniem to jedna z najlepiej przemyślanych stylizacji Kate w ostatnich miesiącach. Nie dlatego, że jest spektakularna. Wręcz przeciwnie, dlatego, że pokazuje, iż prawdziwa elegancja nie polega na tym, by ubranie grało pierwsze skrzypce, jako garderoba. Polega na tym, by wzmacniało wizerunek osoby, która je nosi - stwierdziła znawczyni mody. - To najwyższy poziom sztuki ubioru i oficjalnego dress codu. Jest zwieńczeniem całego procesu świadomego budowania wizerunku poprzez strój. Określa sukces lub porażkę danego komunikatu! - podsumowała dla nas Ewa Rubasińska-Ianiro.