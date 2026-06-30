Agnieszka Burzyńska wywołała falę komentarzy po słowach, które padły w programie "Zero Dyskusji" na Kanale Zero. Dziennikarka, odnosząc się do postrzegania Ukrainek w Polsce, stwierdziła m.in.: "Być może mnie, jako kobietę, czasami też drażni to, że Ukrainki mają superciuchy". Dodała również, że po wybuchu wojny do Polski w pierwszej kolejności uciekali przede wszystkim zamożni mieszkańcy. Jej wypowiedź spotkała się z krytyką wielu osób. Postanowiliśmy porozmawiać na ten temat z Karoliną Korwin Piotrowską.
Wypowiedź Burzyńskiej otrzymała wiele krytycznych komentarzy ze strony dziennikarzy. Skomentował ją między innymi Patryk Michalski z TVN24. "To jest wypowiedź kosmicznie zła. Wciąż nie mogę uwierzyć, że te słowa padły, a Agnieszka Burzyńska zamiast przeprosić, brnie. Bo gdyby pozostać na tym poziomie argumentacji, to może komuś 'poprawi humor', że Ukrainki i w tych superciuchach i w tych mniej super giną niemal każdego dnia" - napisał na Instagramie.
Korwin Piotrowska z kolei nie odniosła się do kwestii ubrań Ukrainek, lecz zwróciła uwagę na znacznie szerszy kontekst. - Przepraszam, ale zamiast nad tym, co kto miał na sobie, wolałabym się skupić na tym, że tam jest wojna i giną ludzie. Tam, póki co, nie u nas. Nie róbmy inby o tematy zastępcze - przekazała nam. W ten sposób Korwin Piotrowska dała do zrozumienia, że dyskusja o wyglądzie czy statusie materialnym uchodźców odwraca uwagę od tragedii, z jaką od lat mierzą się mieszkańcy Ukrainy.
Na wypowiedź Agnieszki Burzyńskiej ostro zareagowała także dziennikarka "Gazety Wyborczej" Dominika Wielowieyska. Zarzuciła jej szerzenie niechęci wobec Ukraińców, przypomniała swoje doświadczenia z początku pełnoskalowej wojny, gdy jako wolontariuszka pomagała uchodźcom uciekającym do Polski, a także nawiązała do wcześniejszej krytyki Burzyńskiej przez Bronisława Wildsteina w związku z jej wypowiedziami o Leszku Millerze.
Burzyńska postanowiła następnie zabrać głos. "Politycznie interpretowaliśmy wyniki badania. I tyle. Badania, z którym się nie zgadzam, ale poszukiwaliśmy odpowiedzi, dlaczego kobiety tak uważają. A wiadomo, co myślę o Ukrainkach w Polsce. Jestem ostatnią osobą, która by je zaatakowała. Nie daj się wkręcić" – napisała Burzyńska.