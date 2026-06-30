Damian Michałowski od lat jest jedną z twarzy TVN. Od 2020 roku wraz z Pauliną Krupińską-Karpiel tworzy duet prowadzących "Dzień dobry TVN", a widzowie cenią ich za swobodną atmosferę i poczucie humoru. Prezenter chętnie podróżuje, dlatego doskonale wie, jak zaplanować zagraniczny wyjazd, by nie wydawać fortuny.

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Damian Michałowski nie przepłaca na urlopie. Oto jego sposób

Okazuje się, że dziennikarz lubi wypoczywać nie tylko za granicą, ale i w Polsce - wkrótce, między kolejnymi wydaniami pasma porannego, ma zamiar pojechać na Mazury z bliskimi. - Tam będziemy spędzać kilka dni, nad samym jeziorem, zrobimy sobie ognisko, będzie miło i przyjemnie - wspomniał w rozmowie z nami. Następnie planuje wyjazd ze znajomymi do Grecji na Kretę. Michałowski z doświadczenia wie, że można zaoszczędzić na takim urlopie, planując go z większym wyprzedzeniem. - Obsesyjnie wchodzę na wszystkie portale, wyszukiwarki lotów, strony, gdzie można zabookować sobie nocleg - powiedział.



To jednak nie wszystko. Michałowski sprawdza cenę hotelu na jednej z największych na świecie platform do rezerwowania noclegów i usług turystycznych przez internet, a następnie sprawdza, czy dany obiekt nie ma lepszej oferty na własnej stronie. - Dzwonię do tego hotelu, sprawdzam u nich jeszcze konkurencyjną cenę i zazwyczaj jest tak, czego dowiedziałem się w "Dzień dobry TVN", [...], że warto zadzwonić do hotelu i powiedzieć [...], że znalazłem ofertę w internecie na taką kwotę i czy możecie mi coś innego zaoferować. Zawsze się udaje! - opowiedział nam dziennikarz. Dodał, że zagraniczne hotele również mogą działać w ten sposób.

Damian Michałowski tak wspomina odejście Maciej Dowbora. Tajemnica do samego końca

Przypomnijmy, że niedawno z programem "Dzień dobry TVN" pożegnał się Maciej Dowbor. O kulisach jego odejścia opowiedział nam również Damian Michałowski, który przyznał, że decyzja była dla zespołu dużym zaskoczeniem. Jak zdradził, informację o rozstaniu przekazała im szefowa dopiero dzień wcześniej, dzięki czemu wszystko udało się utrzymać w tajemnicy. Prezenter podkreślił również, że pożegnanie Dowbora odbyło się w dobrej atmosferze i z klasą, bez niepotrzebnych spięć. - Dobrze się na to patrzyło, bez awantur, kontrowersji. A różnie bywało, nie tylko tu, ale w innych programach - zaznaczył.