O fenomenie Książula pisaliśmy już wiele razy. Nie da się ukryć, że youtuber ma spory wpływ na lokale, które recenzuje. Odwiedza nie tylko miejsca serwujące fast foody, ale również wykwintne restauracje. Wielu obawia się jego wizyt, gdyż opinia influencera może skutecznie pogrążyć biznes. Od pewnego czasu Książulo odwiedza również hotele. Postanowił odwiedzić najnowszy obiekt, który wzbudza spore kontrowersje - chodzi o Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Jego materiał z tej wizyty odbił się szerokim echem w sieci i wywołał dyskusje. Okazuje się, że hotelarze nie mają najlepszej opinii o Książulu. Wiadomo, z czego ona wynika.

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Książulo sieje postrach wśród hotelarzy? W branży nie jest lubiany

W rozmowie z Plotkiem o Książulu opowiedziała Patrycja Brychcy - znana jako Pati od hoteli. Ekspertka od hotelowych rewolucji współpracowała z ponad 800 hotelarzami w Polsce. Miała okazję nauczać ich zasad skutecznej sprzedaży i nowoczesnego marketingu w branży HORECA - sektorze hotelarskim oraz gastronomicznym. Jak przekazała nam ekspertka, influencer w branży nie jest lubiany. Wynika to z faktu, iż pozytywne opinie przechodzą bez echa, a negatywne wywołują medialne skandale. - Branża nie lubi Książula. On idzie wprost. Oni generalnie go nie lubią. Są miejsca, gdzie on jeździ, daje pozytywne rekomendacje, a nie ma wtedy wokół tego żadnego szumu - przyznała.

Specjalistka branży w rozmowie z Plotkiem zwróciła uwagę na to, że niedawno Książulo pojawił się w Szczawnica Resort. Tam nie krył zachwytu nad restauracją, ale w ostatecznym rozrachunku nie przełożyło się to na zwiększenie liczby gości oraz wyższą sprzedaż. O wizycie influencera w Hotelu Gołębiewskim i błędach w komunikacji obiektu ekspertka opowiedziała nam tutaj: "Gościa nie obchodzi...". Ekspertka: Hotel Gołębiewski zalicza wpadkę po wpadce po wizycie Książula.

Książulo odwiedził Hotel Gołąbiewski, ale nie spędził tam nocy. Co ze zwrotem pieniędzy?

Książulo chciał sprawdzić, co oferuje nowy Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Twórca internetowy zapłacił za noc dla trzech osób niemal pięć tysięcy złotych. Problemem była jednak zepsuta klimatyzacja, która powodowała, że w pokoju było ponad 30 stopni. To sprawiło, że w pomieszczeniu nie dało się wytrzymać. Influencer zdecydował się opuścić resort. Czy pieniądze za pobyt zostały mu zwrócone? Obiekt odniósł się do sprawy, przesyłając oświadczenie portalowi Plejada. Dział Komunikacji Hotelu Gołębiewski w Pobierowie poinformował, że każda reklamacja jest rozpatrywana. "Każda uzasadniona reklamacja jest przez nas rozpatrywana. W przypadku Książula zwróciliśmy koszt pobytu, uznając reklamację za zasadną, choć ostateczne wnioski po filmie zostawiamy widzom" - przekazano.