Jak przetrwać rekordowe upały? Pogodowi eksperci zdradzili swoje sposoby

Wraz z końcem czerwca do Polski wkroczyła skrajnie wysoka temperatura. Jak potwierdzono, na terenie naszego kraju padł przy tym historyczny rekord - w niedzielę 28 czerwca w Słubicach odnotowano 40,5 st. C, a w Toruniu 40,3 st. C. Przy takim upale warto zadbać o swoje zdrowie i samopoczucie. Z zapytaniem o porady i własne doświadczenia w tym temacie Plotek zwrócił się do znanych pogodowych prezenterów - Klaudii Kroczek z Polsatu oraz Bartka Jędrzejaka z TVN.

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Pogodowi prezenterzy radzą zadbać o to przy upałach. "Ochroni was przed słońcem"

- Od paru dni do Polski napływa afrykański żar. W tym czasie prywatnie i w pracy zmagam się z wysoką temperaturą. Wysokie temperatury dają się we znaki. Przede wszystkim szukam cienia w każdej wolnej chwili. Jestem na zewnątrz wtedy, kiedy muszę - skomentowała Klaudia Kroczek. Prezenterka wyznała, jak musi radzić sobie z wysoką temperaturą także w pracy, dzieląc się ważnymi radami.

Zawsze mam przy sobie butelkę wody, butelkę wody kokosowej (bardzo nawadnia) i wachlarz, którego używam nawet podczas wejść na żywo do TV. Jeśli ktoś nie ma wachlarza, można spacerować z parasolem, który ochroni was przed słońcem

- zaznaczyła pogodynka. - Pro tipy to lniane, lekkie ubrania, makeup "no makeup". Co jakiś czas spryskuję twarz i ciało mgiełką np. ogórkową, nawilżającą. W tych dniach maseczki nawilżające na twarz i płatki pod oczy trzymane w lodówce to podstawa. Żeby ochronić swoje włosy, przed wyjściem z domu psikam je termoochroną - wyjaśniła na koniec Kroczek.

"Korzystamy ze słońca z głową". Bartek Jędrzejak wyjaśnia, jak radzić sobie z pogodą

- Ten upał to gorące, zwrotnikowe powietrze, które silnym strumieniem znad Afryki płynie prosto do Polski. Powietrze jest zablokowane przez silne układy gorącego powietrza. Nad Europą utworzyła się gorąca kopuła. To przypomina garnek z gotującą się wodą przykryty pokrywką - wyjaśnił nam na starcie Jędrzejak, który w miniony weekend prezentował pogodę w "Dzień dobry TVN". Jego porady również powinniśmy wziąć sobie do serca.

Taki upał jest bardzo niebezpieczny. Przede wszystkim pijemy. Nawadniamy organizm. Cały dzień systematycznie pijemy wodę. Około trzech litrów. Pocąc się, organizm się chłodzi, ale też pozbywa wody. Krew jest gęsta, a serce musi ciężej pracować. Dlatego w taką pogodę trzeba przede wszystkim uważać na seniorów i dzieci

- zaznaczył w rozmowie z Plotkiem. - Obowiązkowo czapka na głowę, krem z filtrem, okulary przeciwsłoneczne. Unikamy upalnych miejsc. Chronimy się w cieniu. Plaża dopiero po godzinie 14. Chodzimy zacienioną stroną ulicy, chodzimy wolniej. Bieganie, rower, rolki, plac zabaw i inne aktywności przekładamy na popołudnie. Od rana w domu można zasłonić firany i rolety. To ochłodzi pomieszczenie - skomentował dalej prezenter. Jeśli chodzi o ochłodzenie organizmu, Jędrzejak zaleca, by kłaść mokry ręcznik na kark, pod kolana i stosować mgiełki do twarzy. - Najlepiej woda termalna bez zapachu - podkreślił. - Korzystamy ze słońca z głową i bezpiecznie, a wszystko będzie okej. Od jutra powoli, systematycznie temperatura będzie spadać - podsumował pogodowy ekspert.