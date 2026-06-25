Bartek Jędrzejak od lat jest związany z TVN i należy do grona najbardziej rozpoznawalnych prezenterów stacji. Widzowie "Dzień dobry TVN" doskonale znają go z prognoz pogody oraz relacji realizowanych z różnych zakątków Polski. Zapytaliśmy dziennikarza, jak zareagował na decyzję Macieja Dowbora o odejściu z porannego programu i czy była ona zaskoczeniem dla redakcji.

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Bartek Jędrzejak o odejściu Macieja Dowbora z "Dzień dobry TVN". Taki był plan?

Maciej Dowbor przez dwa lata był jednym z prowadzących "Dzień dobry TVN" i szybko odnalazł się w roli gospodarza porannego programu. Swobodny styl, poczucie humoru i dobry kontakt z gośćmi sprawiły, że wielu widzów uznało go za jeden z najmocniejszych punktów śniadaniówki. Tym większym zaskoczeniem okazała się jego decyzja o zakończeniu współpracy z formatem, która wywołała falę komentarzy. Do TVN prezenter dołączył w 2023 roku po wieloletniej pracy w Polsacie i niemal od razu stał się jedną z twarzy porannego pasma. Choć jego przygoda ze stacją okazała się krótsza, niż wielu się spodziewało, sam podkreśla, że przed nim kolejne zawodowe wyzwania.

Jędrzejak jest w szoku po tym, jak dowiedział się o odejściu kolegi z programu. - Trudno mi cokolwiek powiedzieć na ten temat. Jestem w podróży służbowej trochę poza atmosfera. Sam jestem zaskoczony - przekazał w rozmowie z nami. - Nic wcześniej nie wiedziałem, nic też nie zapowiadało takiej zmiany. Dowiedziałem się jak widzowie z programu - uzupełnił prezenter. Będziecie śledzili kolejne ruchy Dowbora?

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Prezenter w pożegnalnym wpisie wspomniał o tym, jaką radość dawała mu dotychczasowa posada i jak bardzo polubił się ze współprowadzącą. Nie zapomniał przy tym wspomnieć o Lidii Kazen. "Dzięki za zaufanie i odważną decyzję. Od pierwszego dnia w 'DDTVN' czułem się jak u siebie. To wasza zasługa, drodzy widzowie, oraz wsparcie całego dzieńdobrowego zespołu, który przyjął mnie, jakbym pracował w nim od zawsze. Nigdy tego nie zapomnę" - napisał Dowbor na Instagramie.