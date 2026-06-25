Prokop rozumie, dlaczego Dowbor odszedł z "Dzień dobry TVN". Ależ słowa

25 czerwca niespodziewanie Maciej Dowbor ogłosił, że odchodzi z "Dzień dobry TVN". "Przez ostatnie dwa lata witałem was słowami 'Dzień Dobry TVN'. Dziś chcę powiedzieć 'do zobaczenia…'. To był świetny i intensywny czas. Spełniłem swoje wielkie zawodowe marzenie, miałem możliwość pracowania w najlepszym morning show w Polsce, z topowymi fachowcami w branży" - napisał, dziękując za pracę zwłaszcza towarzyszącej mu w śniadaniówce Sandrze Hajduk. Co o decyzji dziennikarza sądzi Marcin Prokop? Zapytaliśmy.

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Marcin Prokop o odejściu Macieja Dowbora z "Dzień dobry TVN"

Marcin Prokop jest gospodarzem "Dzień dobry TVN" od 2007 roku. Przez lata był świadkiem wielu roszad personalnych w ekipie śniadaniówki TVN-u. Zapytaliśmy więc, co myśli o tym, że Maciej Dowbor po dwóch latach opuszcza program śniadaniowy.

Szkoda, że Maciek podjął taką decyzję, bo był mocnym wsparciem dla zespołu "DDTVN", ale rozumiem jego chęć rozwijania się na innych polach i życzę mu powodzenia we wszystkich projektach, jakie planuje

- podsumował dziennikarz.

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Po tym, jak Maciej Dowbor ogłosił, że żegna się ze śniadaniówką, skontaktowaliśmy się również innym znanym pracownikiem "Dzień dobry TVN", Bartkiem Jędrzejakiem. Prezenter pogody wprost przyznał, że nie wiedział o tym, że Dowbor planuje złożyć rezygnację. - Sam jestem zaskoczony. Nic wcześniej nie wiedziałem, nic nie zapowiadało takiej zmiany. Dowiedziałem się jak widzowie, z programu - zdradził.

Głos w sprawie zabrała też Paulina Krupińska, która prowadzi "Dzień dobry TVN" w parze z Damianem Michałowskim. Prezenterka w komentarzu pod pożegnalnym wpisem Dowbora zdecydowała się na poruszające słowa. "Maciek, dziękuję za wszystkie wspólne chwile, uśmiechy i ogrom dobrej energii. Takich prawdziwych ludzi jak ty spotyka się rzadko. Powodzenia w nowym rozdziale będziemy tęsknić! P.S. Do zobaczenia na korcie" - napisała. Poniżej znalazł się też komentarz produkcji śniadaniówki. "Dziękujemy za twoją energię, luz, profesjonalizm i poczucie humoru, które zawsze ci dopisywało. Trzymamy mocno kciuki za nowe wyzwania" - czytamy.