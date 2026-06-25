24 czerwca Polsat oficjalnie ogłosił, że z "Tańca z gwiazdami" odeszła Ewa Kasprzyk. W opublikowanym w mediach społecznościowych komunikacie przekazano, że to sama aktorka zdecydowała, że nie chce być już członkiem jury tanecznego show, w którym zasiadała od 2024 roku. "Ewa Kasprzyk podjęła decyzję o odejściu z 'Tańca z gwiazdami' ze względu na dużą liczbę innych zobowiązań zawodowych" - mogliśmy przeczytać. Okazuje się jednak, że kulisy odejścia gwiazdy z formatu są zupełnie inne.

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Dlaczego Ewa Kasprzyk musiała pożegnać się z "Tańcem z gwiazdami"?

Plotek dotarł do informatora z produkcji, który podkreślił, że decyzja o zmianach w jury leżała po stronie stacji. - Ewa dobrze czuła się w panelu jurorskim. Przecież to najpopularniejszy program rozrywkowy w Polsce. Na pewno nie chciała z tego rezygnować - ustalił Plotek. - Zadecydowano jednak, że zmiany muszą być, żeby widz nie czuł znużenia. Jury musi wzbudzać ekscytację na równi z uczestnikami - dodał informator. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, kto zastąpi Ewę Kasprzyk.

Okazuje się, że odejście Ewy Kasprzyk to niejedyne zmiany, jakie zaszły w programie. Warto przypomnieć, że z "Tańcem z gwiazdami" pożegnał się też wieloletni reżyser formatu Wojciech Iwański. Wygląda więc na to, że 19. edycja show będzie mocno różniła się od poprzednich.

Kto wystąpi w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami"?

Wiadomo, że cały czas trwają rozmowy z kolejnymi gwiazdami, które miałyby spróbować swoich sił na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Do tej pory Polsat za pomocą mediów społecznościowych przekazał, że jesienią w show na pewno zobaczymy Helenę Englert oraz Mandarynę (udział tej drugiej budzi kontrowersje, ponieważ piosenkarka jest też zawodową tancerką).

Nieoficjalną listę pozostałych uczestników opublikował jakiś czas temu "Fakt". Znaleźli się na niej: Karolina "Kaeyra" Baran (piosenkarka), Joanna Jędrzejczyk (utytułowana zawodniczka MMA), Izabela Kuna (aktorka filmowa i teatralna), Paweł Małaszyński (aktor telewizyjny i kinowy), Jessica Mercedes (influencerka modowa), Hiroaki Murakami (aktor znany m.in. z serii "Listy do M"), Jakub Patecki (influencer i twórca internetowy), Dawid "Żurnalista" Swakowski (podcaster), Kuba Szmajkowski (piosenkarz) i Andrzej Rosiewicz (piosenkarz). Co myślicie o takim zestawieniu?