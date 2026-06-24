23 czerwca media obiegła informacja o zakupie Andrzeja Dudy. Były prezydent Polski miał zakupić sportowy samochód Porsche 911 (warto nadminić, że podobnuym modelem poruszał się Hank Moody - bohater hitowego serrialu "Californication"). Pojawiły się również przypuszczenia, że może chodzić o tańszy model Boxster 981. W zależności od wersji i rocznika, ceny takich aut na rynku wahają się od około 160 tys. zł do nawet ponad miliona zł w przypadku nowszych i lepiej wyposażonych egzemplarzy. Zapytaliśmy ekspertkę od PR, Martę Rodzik, o to, jak tego typu zakup może wpłynąć na wizerunek Dudy.

REKLAMA

Zobacz wideo Żulczyk: Ja na tej sytuacji straciłem, prezydent Duda na tym stracił

Andrzej Duda kupił Porsche. "Dla jednych będzie symbolem sukcesu, dla innych dowodem na elitarny styl życia"

Ocena ekspertki pokazuje, że kluczowe nie jest samo auto, lecz jego dopasowanie do wcześniej budowanego obrazu polityka. Zwróciła przede wszystkim na odbiór przez dotychczasowych wyborców Dudy. - W badaniach nad komunikacją polityczną zwykle nie sam zakup decyduje o ocenie, lecz zgodność z wcześniejszym wizerunkiem. Polityk, który przez lata podkreślał skromność i bliskość z mniej zamożnymi wyborcami, może ponieść większy koszt wizerunkowy niż polityk kojarzony z biznesem lub wysokim statusem materialnym - przyznała Marta Rodzik w rozmowie z Plotkiem.

Dlatego ten sam zakup dla jednych będzie symbolem sukcesu i prywatnej wolności po zakończeniu kadencji, a dla innych dowodem na elitarny styl życia. W praktyce reakcje są zwykle silnie związane z wcześniejszymi sympatiami politycznymi odbiorców

- dodała.

Czy zakup Porsche zmieni wizerunek Andrzeja Dudy? Ekspertka PR o możliwych reakcjach wyborców

Rodzik zwróciła też uwagę na możliwy dysonans między wizerunkiem publicznym a prywatnymi wyborami. Jak zasugerowała, część wyborców może mieć trudność z zaakceptowaniem lub zrozumieniem, że postawa i deklaracje publiczne polityka nie zawsze muszą być w pełni spójne z jego prywatnymi wyborami i stylem życia. - Nie jest to spójne z dotychczasowym wizerunkiem polityka. Często politycy pokazują i budują inny wizerunek w życiu prywatnym - wyjaśniła. CZYTAJ TEŻ: Andrzej Piaseczny nie przebierał w słowach. Zwyzywał Dudę.