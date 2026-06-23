Blanka Stajkow zyskała popularność dzięki reprezentowaniu Polski w 67. Konkursie Piosenki Eurowizji. To właśnie tam zaśpiewała słynną już piosenkę "Solo". Większość z pewnością kojarzy przede wszystkim pierwsze słowa utworu, których zapis fonetyczny stał się memem. Mowa o zwrocie "Bejba its kajda krejza", który na stałe przylgnął do piosenkarki. 11 czerwca tego roku na rynku zadebiutowały lody inspirowane eurowizyjnym singlem pod nazwą "Ice Ice Bejba". Mamy do wyboru dwie opcje - cytryna z żelką owocową i wiśnia z bubble tea. Spróbowałam pierwszego ze wspomnianych smaków. Dietetyk na prośbę Plotka przyjrzał się składowi lodów i tak go ocenił.

REKLAMA

Zobacz wideo "Taniec z gwiazdami" dał w kość Blance? "Miałam załamanie"

Zjadłam lody od Blanki. Czy mi smakowały? Byłam zaskoczona, ale...

Zdecydowałam się spróbować lodów od Blanki i kupiłam smak cytryna z żelką owocową. Ich cena nie jest wysoka - kosztują dokładnie 3,49 zł w znanej sieci marketów i mają 45 ml. Już na pierwszy rzut oka można było się zaskoczyć, jeśli wcześniej nie czytało się dokładnego opisu produktu. Zamiast sorbetu, jemy mleczną cytrynę. Nie przypadło mi to do jednak gustu, ale rozumiem, że niektórzy mogą się z takim smakiem polubić, choć większość z pewnością po otwarciu będzie zawiedziona. Nie poczujecie przyjemnego uczucia chłodu, którego najczęściej dostarczają sorbety, a słodki i nieco chemiczny smak cytryny.

W lodzie zatopiono żelki, które zapewne miały być czymś urozmaicającym smak deseru. Sam pomysł zdecydowanie na plus, ale jeśli chodzi o wykonanie, zachwytu nie ma. Żelki sprawiają bowiem, że całość jest jeszcze bardziej mdła i zasładzająca. Sam lód nie był najgorszy, ale mleczny posmak cytryny połączony z żelkami to, przykro przyznać, bzdura kompozycyjna.

Lody BlankiOtwórz galerię

Dietetyk przyjrzał się lodom Blanki. Porównał je do innych na rynku

O komentarz na temat składu lodów od Blanki poprosiliśmy doktora dietetyki Michała Wrzoska. Zwrócił uwagę na to, że deser przypomina pod tym względem większość podobnych pozycji na rynku. - Ma prawie 13 g cukru, czyli 2,5 łyżeczki, prawie 3 g tłuszczu i sporo dodatków - dokładnie tak jak większość lodów na rynku - zauważa ekspert. - W codziennej diecie warto ograniczać spożycie cukrów prostych, ponieważ ich nadmiar sprzyja rozwojowi nadwagi i otyłości oraz zwiększa ryzyko próchnicy. Warto jednak pamiętać, że żywność oceniamy przez pryzmat całej diety, a nie pojedynczego produktu - dodaje. - Lód powinien być traktowany jak okazjonalna przyjemność, nie podstawa diety - skwitował dietetyk.