22 czerwca Katarzynę Dowbor po raz kolejny można było zobaczyć w roli prowadzącej "Pytanie na śniadanie". Znana prezenterka od wielu miesięcy tworzy ekranowy duet z Filipem Antonowiczem i niezmiennie przyciąga uwagę widzów. Tym razem jednak nie była to zasługa starannie dobranej stylizacji, lecz fryzury.

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Katarzyna Dowbor postawiła na eleganckiego koka. Trafny wybór? Stylista nie ma wątpliwości

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji, od lat kojarzona z charakterystycznymi rudymi włosami, zaprezentowała się w nieco innym wydaniu. Do tej pory najczęściej można było oglądać ją w rozpuszczonych, gęstych i pełnych objętości włosach, które stały się jej znakiem rozpoznawczym.

Tym razem Dowbor postawiła jednak na eleganckie upięcie, które nadało jej wizerunkowi świeżości i klasy. O ocenę tej zmiany poprosiliśmy stylistę fryzur Michała Musiała. - Katarzyna Dowbor po raz kolejny postawiła na upięcie. Wielokrotnie widzieliśmy ją już w kucyku, a tym razem przyszedł czas na koka - zaczął stylista. Według eksperta wybór ten okazał się strzałem w dziesiątkę.

Dziennikarka znów postawiła na klasykę i po raz kolejny wyszła na tym naprawdę dobrze. Gładko zaczesana fryzura pięknie komponuje się ze stylizacją i pasuje do kształtu twarzy

- ocenił. Zdaniem stylisty tego rodzaju upięcia są ponadczasowe i trudno wyobrazić sobie, by kiedykolwiek wyszły z mody. - Tego typu upięcie to esencja klasyki - trudno więc mówić o jakimkolwiek byciu w trendach lub nie. Takie uczesanie sprawdzi się praktycznie zawsze. Fryzura wygląda dobrze i może posłużyć jako inspiracja na letnie dni dla wielu kobiet - podsumował.

Katarzyna Dowbor często lata do Hiszpanii. Tyle kosztował ją bilet w obie strony

Katarzyna Dowbor często odwiedza Hiszpanię, gdzie mieszkają jej syn Maciej Dowbor, synowa Joanna Koroniewska oraz wnuczki. Prezenterka tak bardzo pokochała tamtejszy klimat, że sama zdecydowała się na zakup nieruchomości w tym kraju. W rozmowie z "Faktem" dziennikarka zdradziła, że regularne podróże między Polską a Hiszpanią nie muszą wiązać się z ogromnymi kosztami. - Tanie linie lotnicze ciągle są w zasięgu, więc wolałabym, żeby to był taki mój weekendowy dom. Nie chciałabym go wynajmować. Pamiętam, że kiedyś za loty w dwie strony zapłaciłam 250 zł. Bardzo okazyjna cena i to było dosyć niedawno - wyznała.

Prezenterka przyznała również, że znalezienie tak korzystnych ofert wymaga cierpliwości i regularnego śledzenia cen. W tym zakresie może liczyć na wsparcie swojej synowej. - Natomiast, tak jak mówię, trzeba szukać okazji. Tak samo, jak z domami, trzeba szukać okazji i tu rzeczywiście mistrzynią jest moja synowa, która robi to fantastycznie - dodała.