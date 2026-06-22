22 czerwca Katarzynę Dowbor po raz kolejny można było zobaczyć w roli prowadzącej "Pytanie na śniadanie". Znana prezenterka od wielu miesięcy tworzy ekranowy duet z Filipem Antonowiczem i niezmiennie przyciąga uwagę widzów. Tym razem jednak nie była to zasługa starannie dobranej stylizacji, lecz fryzury.
Jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji, od lat kojarzona z charakterystycznymi rudymi włosami, zaprezentowała się w nieco innym wydaniu. Do tej pory najczęściej można było oglądać ją w rozpuszczonych, gęstych i pełnych objętości włosach, które stały się jej znakiem rozpoznawczym.
Tym razem Dowbor postawiła jednak na eleganckie upięcie, które nadało jej wizerunkowi świeżości i klasy. O ocenę tej zmiany poprosiliśmy stylistę fryzur Michała Musiała. - Katarzyna Dowbor po raz kolejny postawiła na upięcie. Wielokrotnie widzieliśmy ją już w kucyku, a tym razem przyszedł czas na koka - zaczął stylista. Według eksperta wybór ten okazał się strzałem w dziesiątkę.
Dziennikarka znów postawiła na klasykę i po raz kolejny wyszła na tym naprawdę dobrze. Gładko zaczesana fryzura pięknie komponuje się ze stylizacją i pasuje do kształtu twarzy
- ocenił. Zdaniem stylisty tego rodzaju upięcia są ponadczasowe i trudno wyobrazić sobie, by kiedykolwiek wyszły z mody. - Tego typu upięcie to esencja klasyki - trudno więc mówić o jakimkolwiek byciu w trendach lub nie. Takie uczesanie sprawdzi się praktycznie zawsze. Fryzura wygląda dobrze i może posłużyć jako inspiracja na letnie dni dla wielu kobiet - podsumował.
Katarzyna Dowbor często odwiedza Hiszpanię, gdzie mieszkają jej syn Maciej Dowbor, synowa Joanna Koroniewska oraz wnuczki. Prezenterka tak bardzo pokochała tamtejszy klimat, że sama zdecydowała się na zakup nieruchomości w tym kraju. W rozmowie z "Faktem" dziennikarka zdradziła, że regularne podróże między Polską a Hiszpanią nie muszą wiązać się z ogromnymi kosztami. - Tanie linie lotnicze ciągle są w zasięgu, więc wolałabym, żeby to był taki mój weekendowy dom. Nie chciałabym go wynajmować. Pamiętam, że kiedyś za loty w dwie strony zapłaciłam 250 zł. Bardzo okazyjna cena i to było dosyć niedawno - wyznała.
Prezenterka przyznała również, że znalezienie tak korzystnych ofert wymaga cierpliwości i regularnego śledzenia cen. W tym zakresie może liczyć na wsparcie swojej synowej. - Natomiast, tak jak mówię, trzeba szukać okazji. Tak samo, jak z domami, trzeba szukać okazji i tu rzeczywiście mistrzynią jest moja synowa, która robi to fantastycznie - dodała.