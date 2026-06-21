Lewandowscy i Morrone w pierwszym rzędzie na pokazie Dolce&Gabbana. Styliści wydali werdykt

Anna Lewandowska od lat interesuje się modą i regularnie pojawia się na pokazach największych światowych marek. Tym razem wraz z Robertem Lewandowskim odwiedziła Mediolan, gdzie odbyła się prezentacja najnowszej męskiej kolekcji domu mody Dolce&Gabbana. Wydarzenie przyciągnęło wiele znanych nazwisk ze świata sportu, filmu i show-biznesu, a polskie małżeństwo znalazło się w gronie wyjątkowych gości.

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Anna i Robert Lewandowscy zachwycili na pokazie mody. Zasiedli w ciekawym towarzystwie

Na pokaz Anna wybrała efektowną, półtransparentną suknię w kwiatowy wzór (dostępną na stronie internetowej marki za kwotę ponad 20 tys. złotych), którą zestawiła z klasycznymi dodatkami. Robert postawił z kolei na elegancki, stonowany look - w tym na koszulę bez rękawów. Para zasiadła podczas pokazu w pierwszym rzędzie, skąd mogła obserwować prezentację najnowszej kolekcji włoskiego domu mody, a paparazzi łatwo mogli ich sfotografować. W tym samym sektorze znalazł się również m.in. Michele Morrone, aktor znany międzynarodowej publiczności przede wszystkim z serii filmów "365 dni".

Polscy internauci nie kryli, iż byli zachwyceni obecnością Lewandowskich na wydarzeniu. "Cudownie wyglądacie", "Nasza najpiękniejsza para na pokazie, ale duma", "Wyglądacie mega stylowo. Ania jak milion dolarów", "Wyglądaliście przepięknie! Z każdym dniem zachwycacie coraz bardziej" - mogliśmy przeczytać pośród licznych komentarzy.

Eksperci jasno ocenili kreacje Lewandowskich z pokazu. "Trudno mówić o jakiejkolwiek wpadce"

W rozmowie z Plotkiem stylizacje Lewandowskich ocenili modowi eksperci - stylista Michał Musiał oraz stylistka Róża Augustyniak. Jak się okazało, mieli podobne zdanie co do strojów gwiazd. - Kreacja Anny mimo bezkompromisowej transparentności absolutnie nie jest wulgarna. Została doskonale zaprojektowana, a jej estetyka przywodzi na myśl największe włoskie domy mody - stwierdził znawca. - Ania w kreacji prezentuje się zwiewnie i dziewczęco. Efekt naturalności potęgują też swobodnie rozpuszczone włosy - dodała również modowa specjalistka.

Piłkarz nie odstawał od żony. - Patrząc na stylizację Roberta, trudno mówić o jakiejkolwiek wpadce. Fasony doskonale podkreślają sylwetkę piłkarza, a kolory pięknie ze sobą korespondują - ocenił Michał Musiał. - Z początku zaskoczyła mnie stylizacja Roberta, ale im dłużej się jej przyglądałam, tym bardziej mi się podobała! Mamy tu kilka mocnych i odważnych elementów. Nabrałam ciekawości, jak będą wyglądać kolejne modowe odsłony Roberta! - skomentowała także Róża Augustyniak.