Anna Lewandowska od lat należy do grona stałych bywalczyń najważniejszych wydarzeń modowych w Europie. Tym razem pojawiła się na pokazie Dolce & Gabbana w Mediolanie w towarzystwie męża, Roberta Lewandowskiego. Para zaprezentowała się w dopracowanych stylizacjach, które szybko zwróciły uwagę fotografów i gości wydarzenia. O ocenę ich modowych wyborów poprosiliśmy stylistę.

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Anna i Robert Lewandowscy w Mediolanie. Trenerka umiejętnie dobrała dodatki

Zdaniem eksperta największą uwagę przyciągała kreacja Anny Lewandowskiej, którą można zdobyć za ponad 20 tysięcy złotych. Trenerka postawiła na długą, transparentną sukienkę w kwiatowy wzór, która idealnie wpisała się w charakter wydarzenia. - Anna Lewandowska tym razem postawiła na odważną, prześwitującą sukienkę maxi w kwiatowy wzór. Kreacja mimo bezkompromisowej transparentności absolutnie nie jest wulgarna. Została doskonale zaprojektowana, a jej estetyka przywodzi na myśl największe włoskie domy mody – ocenił stylista Michał Musiał.

Ekspert zwrócił uwagę również na sposób wystylizowania całej kreacji. Jego zdaniem kluczową rolę odegrały dodatki i odpowiednio dobrana bielizna. - W połączeniu z mocno zabudowaną bielizną w czarnym kolorze prezentuje się naprawdę dobrze. Klasyczne sandałki na wysokim obcasie oraz niewielka torebka świetnie dopełniły całość, nie odwracając uwagi od samej sukienki – podkreślił. Według stylisty na pochwałę zasługuje także fryzura Lewandowskiej, która idealnie współgrała z charakterem stylizacji. - Jest dopracowana, ale dokładnie na tyle, na ile powinna. Widać tu modową nonszalancję i brak przerysowania, co działa zdecydowanie na korzyść całego looku - podsumował.

Robert Lewandowski bez zarzutu. "Chciałoby się widzieć więcej takich par"

Stylista równie pozytywnie ocenił stylizację kapitana reprezentacji Polski. Robert Lewandowski postawił na nowoczesny, minimalistyczny zestaw, który dobrze podkreślał jego sylwetkę. - Patrząc na stylizację Roberta, trudno mówić o jakiejkolwiek wpadce. Fasony doskonale podkreślają sylwetkę piłkarza, a kolory pięknie ze sobą korespondują - ocenił Musiał.

Na koniec nie krył uznania dla spójnego wizerunku pary. - Chciałoby się widzieć więcej tak dobrze wystylizowanych par na tego typu eventach - dodał.