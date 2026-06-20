Szmajkowski nie chce tańczyć z mężczyzną w "Tańcu z gwiazdami"? Powiedział o reakcji partnera

Plotek dowiedział się, że Kuba Szmajkowski jest rozważany do udziału w najbliższej edycji "Tańca z gwiazdami". Popularny wokalista miał już ustalać z produkcją zasady swojej obecności w programie. Postanowiliśmy skontaktować się z artystą, żeby potwierdzić te informacje. Przy okazji zapytaliśmy go o reakcję jego partnera.

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Szmajkowski w "Tańcu z gwiazdami"? Wokalista potwierdza rozmowy z produkcją

Kuba Szmajkowski nie chce nic mówić o szczegółach. - Na ten moment nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć kwestii mojego udziału w "Tańcu z gwiazdami". Na pewno bardzo bym chciał. Zwłaszcza że mam już na koncie sukcesy w "Twoja twarz brzmi znajomo", więc byłoby to super doświadczenie zrobić coś znów razem ze słoneczną stacją - powiedział Kuba Szmajkowski w rozmowie z Plotkiem.

Będzie tańczył w parze męsko-męskiej? Szmajkowski wspomniał o swoim partnerze

Według informacji, do których dotarł Plotek, produkcja ma jednak naciskać na Kubę Szmajkowskiego, żeby w tanecznym show był w parze z innym mężczyzną. Ma to wzmagać zainteresowanie mediów wokół jego udziału. Czy partner Szmajkowskiego byłby zazdrosny o jego wygibasy z tancerzem na parkiecie? - Przegadałem ten temat z Emilio. Jest bardzo wspierający i nie miałby z tym problemu. Doskonale wie, że byłoby to spełnienie jednego z moich marzeń, żeby tańczyć na tym parkiecie, i na pewno nie chce mi odbierać takiej możliwości - wyznał Szmajkowski.

Szmajkowski w "Galaktyce Plotek". "Nie uznaję czegoś takiego jak coming out"

Szmajkowski po rozstaniu z poprzednim menedżmentem zdecydował się na coming out. W lutym tego roku, w podcaście "Galaktyka Plotek" wspominał jednak, że nie do końca rozumie pytań o "wyjście z szafy". - Ja nie rozumiem czegoś takiego jak coming out, ponieważ "why do we have to do that?" [z ang. - czemu musimy to robić?]. Jeżeli kochasz kogoś, to po prostu kogoś kochasz. Ja nie uznaję czegoś takiego jak coming out. Dla mnie to jest absolutnie niezrozumiałe i trochę się na to nie godzę - podkreślał. Kuba Szmajkowski to wokalista młodego pokolenia, który karierę muzyczną zaczynał w "The Voice Kids", a później boysbandzie 4Dreamers. W ostatnich latach postawił na solową karierę i kilkukrotnie występował w polskich preselekcjach do Eurowizji. Jego ostatni singiel, "Porto", znalazł się w stawce koncertu "Premier" na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.