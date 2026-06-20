Popularny wokalista w "Tańcu z gwiazdami"?! Produkcja naciska, żeby tańczył z mężczyzną

Giełda nazwisk już ruszyła, a media prześcigają się w informowaniu, kto wystąpi w kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami". Do tej pory Polsat oficjalnie ogłosił, że w show zobaczymy Helenę Englert, ale w medialnych doniesieniach pojawiali się także Iza Kuna, Mandaryna, Żurnalista i Andrzej Rosiewicz. Plotkowi udało się dotrzeć do kolejnego nazwiska. Nasz informator ze stacji wyjawił, że na liście jest też Kuba Szmajkowski. Polsat ma jednak ważny warunek.

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Szmajkowski w "Tańcu z gwiazdami". "Produkcji zależy na tym, żeby w show tańczył z mężczyzną"

Kuba Szmajkowski to wokalista młodego pokolenia, który karierę muzyczną zaczynał w "The Voice Kids", a później boysbandzie 4Dreamers. W ostatnich latach postawił na solową karierę i kilkukrotnie występował w polskich preselekcjach do Eurowizji. Jego ostatni singiel, "Porto", znalazł się w stawce koncertu "Premier" na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Według słów naszego informatora rozmowy w sprawie jego udziału w "Tańcu z gwiazdami" wciąż trwają. - Kuba jest na liście i rozmawiał już o swoim udziale w programie z produkcją. Wszystkim zależy na tym, żeby w show tańczył z mężczyzną. Ma za sobą coming out, więc to dobra okazja, żeby w "Tańcu z gwiazdami" była kolejna męsko-męska para. Wszystkim bardzo zależy, żeby o udziale Kuby rozpisywały się portale show-biznesowe i było wokół tego dużo emocji - dowiedział się Plotek.

Kto zatańczy ze Szmajkowskim? Przewija się jedno nazwisko

Kto miałby tańczyć z Kubą Szmajkowskim? Według naszego informatora w kuluarach przewijało się nazwisko Michała Danilczuka, ale to może się nie udać ze względu na jego inne zobowiązania. Przypomnijmy, że Danilczuk tańczył już w męsko-męskiej parze z Jackiem Jelonkiem w 26. edycji show i doszedł do ścisłego finału. Para przegrała wówczas jedynie z Iloną Krawczyńską i Robertem Rowińskim. Cztery edycje później w programie zatańczyły razem dwie kobiety: Katarzyna Zillman i Janja Lesar.

Dodajmy, że w lutym tego roku Kuba Szmajkowski gościł w podcaście "Galaktyka Plotek". W programie opowiedział o coming oucie, pobycie w szpitalu, rekonwalescencji i nowym etapie kariery. Nie zabrakło też pytań o jego partnera, którym jest szwedzki choreograf Emilio Araya.