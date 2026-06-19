Marta Nawrocka często towarzyszy mężowi podczas oficjalnych wydarzeń i państwowych uroczystości. Nie inaczej było podczas gali AgroLiga 2025 w Warszawie, gdzie pojawiła się u boku Karola Nawrockiego. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli branży rolniczej, samorządowców oraz osoby związane z życiem publicznym, a obecność małżeństwa przyciągnęła uwagę uczestników. Przy okazji uroczystości uwagę zwróciła także stylizacja przyszłej pierwszej damy. Tym razem Marta Nawrocka postawiła na elegancki komplet w oliwkowym kolorze, rezygnując z sukienki na rzecz bardziej formalnego garniturowego zestawu.

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Marta Nawrocka pokazała się w komplecie. Ekspertka mówi wprost o potencjale

Ekspertka w rozmowie z Plotkiem zauważyła, że dobór odpowiedniej stylizacji do uroczystości nie jest łatwy. - Szczególnie wymagające są uroczystości związane z rolnictwem, ludźmi pracy czy środowiskami zawodowymi mocno związanymi z codziennym wysiłkiem. W takich sytuacjach komunikacja wizerunkowa nie polega wyłącznie na elegancji, a wręcz tam się zazwyczaj źle kończy - zauważa Ewa Rubasińska-Ianiro.

Specjalistka uważa, że Nawrocka postawiła na bezpieczną kolorystykę. - Kolorystyka wybrana przez pierwszą damę wydaje się bezpieczna - wyjaśnia stylistka, dodając, że to poprawny wybór. Rubasińska-Ianiro przyjrzała się również krojowi stylizacji pierwszej damy. - Marynarka z asymetrycznym kołnierzem to rozwiązanie wymagające wyjątkowej precyzji. Każde załamanie tkaniny, każdy nieprecyzyjny szew czy niedostatecznie zbudowane ramię natychmiast wpływa na odbiór całej sylwetki - tłumaczy.

- Sam zestaw, w odpowiednio dopracowanym wykonaniu, miałby potencjał jako elegancka stylizacja na rodzinne uroczystości, takie jak komunia czy oficjalne spotkania o bardziej ceremonialnym charakterze. W przypadku wydarzeń silnie związanych z pracą, naturą i rolnictwem warto jednak rozważyć rozwiązania, które nie tylko spełniają wymogi formalnego dress code’u, ale również budują głębszą spójność z miejscem i przesłaniem wydarzenia. Bo w komunikacji wizerunkowej liczy się nie tylko to, czy strój jest postrzegany, jako elegancki. Najważniejsze jest to, czy opowiada właściwą historię. A ten trochę bredzi albo sepleni - skwitowała ekspertka modowa w rozmowie z nami.

Marta Nawrocka potrafi zaskoczyć nie tylko strojem, ale i postawą. O tej sytuacji mówili wszyscy

Marta Nawrocka pojawiła się na XIV Ogólnopolskim Zjeździe Dużych Rodzin w Skępem, wydarzeniu gromadzącym około tysiąca uczestników z całej Polski. W programie znalazły się warsztaty, spotkania oraz inicjatywy integracyjne skierowane do rodzin wielodzietnych. Pierwsza dama nie tylko zabrała głos podczas uroczystości, ale także znalazła czas na rozmowy z uczestnikami.

Szczególną uwagę zwróciło jej ciepłe i swobodne zachowanie wobec najmłodszych - podczas jednego ze spotkań poświęciła chwilę rozmowy małej uczestniczce wydarzenia, co zostało uwiecznione na nagraniach publikowanych w sieci. - Ale fajnie było cię poznać, może za rok się zobaczymy. Wezmę swoją córkę i będziecie razem latały, co? Trzymaj się, papa! - przekazała czule Nawrocka.