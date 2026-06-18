Podcast "WojewódzkiKędzierski" był prowadzony przez znany duet, Kubę Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego od marca 2022 roku. Przez lata w ich programie przewinęły się tłumy gwiazd oraz znanych i ciekawych osób. Ku zaskoczeniu wielu w połowie czerwca 2026 roku ogłoszono, że produkcja programu zostaje zakończona. Plotek skontaktował się w tej sprawie z przedstawicielami Ringier Axel Springer Polska, którzy odpowiadają za portal Onet, na którym pojawiały się odcinki podcastu.

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Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski kończą ze wspólnym podcastem. Wiemy, co ich czeka

"Przechodzimy do historii przez duże Hi Hi. Kończymy podcast 'WojewódzkiKędzierski'. Dziękujemy gościom, współpracownikom, Onetowi i słuchaczom. Oraz sobie i sobie nawzajem" - poinformował w mediach społecznościowych 17 czerwca Wojewódzki. Zamieścił do tego serię pamiątkowych zdjęć z gośćmi podcastu oraz jego współprowadzącym.

O komentarz w sprawie zwróciliśmy się do przedstawicielek Ringier Axel Springer Polska. Wiemy już, czym w przyszłości mają zająć się Wojewódzki i Kędzierski. "Po zakończeniu obecnego sezonu podcastu 'WojewódzkiKędzierski', Kuba Wojewódzki będzie od września prowadził w Onecie swój autorski format podcastowy. Równolegle Onet i RASP pracują nad nową współpracą z Piotrem Kędzierskim. O szczegółach poinformujemy w osobnej komunikacji" - poinformowała nas Zastępca Dyrektora Komunikacji Korporacyjnej Agnieszka Skrzypek-Makowska.

Wojewódzki i Kędzierski zdecydowali o zakończeniu projektu już jakiś czas temu. "Obaj mamy własne ścieżki"

Na Instagramie, Wojewódzki zamieścił również dłuższy wpis, w którym podsumował współpracę z Kędzierskim oraz ich znajomość. Wspólnie pracowali w przeszłości w Rock Radiu, później stworzyli popularny cykl rozmów w newonce, a ostatecznie przenieśli się do Onetu. Decyzja o zakończeniu podcastu miała przy tym zapaść już jakiś czas temu. "W 2026 poinformowałem Piotra, że to nasz ostatni wspólny sezon razem. Obaj lubimy wyzwania i obaj mamy własne ścieżki, aby im sprostać. Wierzę, że po 'Tańcu z gwiazdami' Kędzior zbudował się (...) i spokojnie znajdzie własną przestrzeń w mediach. Kędzior. Dziękuję za wszystko. I do usłyszenia" - przekazał dziennikarz.