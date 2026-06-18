Ekspertka zwróciła uwagę na kolor kreacji księżnej Kate. Nie jest przypadkowy

Księżna Kate i książę William mają wyjątkowo napięty grafik. W połowie czerwca znaleźli jednak czas, by udać się na towarzyskie wydarzenie, jakim są wyścigi konne Royal Ascot. Co ważne, księżna powróciła na nie po trzyletniej nieobecności, spowodowanej problemami ze zdrowiem. Powrót Kate wywołał niemałe poruszenie. Wszystkie oczy były przy tym skierowane na jej wyjątkową kreację. Dla Plotka wzięła ją pod lupę stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro.

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Księżna Kate zachwyciła w żółtej stylizacji na Royal Ascot. "Symbol optymizmu"

- Na pierwszy rzut oka to po prostu zwiewna, ale elegancka letnia kreacja. Jednak w świecie brytyjskiej rodziny królewskiej rzadko kiedy kolor, fason czy wybór konkretnej sukni są dziełem przypadku. Gdy Kate Księżna Walii pojawiła się na Royal Ascot w intensywnie żółtej kreacji, media na całym świecie natychmiast zaczęły analizować ukryte znaczenia tego wyboru - skomentował na starcie modowa ekspertka.

Najprostsza interpretacja symboliki koloru to żółty jako symbol optymizmu. Od lat kojarzony jest z energią, nadzieją, radością i nowym początkiem. W kontekście ostatnich miesięcy, które były dla księżnej wyjątkowo trudne ze względu na problemy zdrowotne, wielu ekspertów od komunikacji wizerunkowej odczytało tę stylizację jako subtelny komunikat: Jestem tutaj, wracam do swoich obowiązków i patrzę w przyszłość z optymizmem

- zauważyła dalej znawczyni, podkreślając, iż żółty jest obecnie też dość modnym kolorem. - Można również zwrócić uwagę na odcień żółci, który przypomina kolor żonkila czyli narodowego symbolu Walii - dodała Rubasińska-Ianiro.

Co ciekawe, księżna Kate pojawiła się w tej samej sukni już wcześniej. Mogliśmy ją zobaczyć podczas oficjalnej wizyty royalsów na Jamajce w 2022 roku oraz później na Wimbledonie. Stylistka bardzo to docenia. - W czasach, gdy wiele osób publicznych zakłada kreację tylko raz, księżna konsekwentnie pokazuje, że luksus nie musi oznaczać jednorazowości. To strategia "rewear", którą obserwujemy u niej coraz częściej. Powtarzanie stylizacji stało się już częścią jej nowoczesnego, odpowiedzialnego i bliższego zwykłym ludziom wizerunku - skomentowała ekspertka, podkreślając, iż jest to "wizerunkowo bardzo przemyślany ruch".

Księżna Kate na Royal AscotOtwórz galerię

Internauci jednogłośnie o kreacji księżnej Kate. "Oszałamiająca"

Gdy zdjęcia i nagrania z Royal Ascot obiegły sieć, momentalnie pojawiło się również wiele komentarzy internautów. Fani rodziny królewskiej nie kryli, że podobnie, jak w przypadku naszej ekspertki, stylizacja Kate podbiła ich serca. "Wow! Oszałamiająca!", "Wyglądała przepięknie", "Tak elegancka i piękna", "Księżna to uosobienie czystej elegancji, klasy i doskonałości", "Wyglądała iście królewsko!" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.