Zapytaliśmy Danutę Martyniuk o nieobecność na roczku wnuka. Jej reakcja zdumiewa

Daniel Martyniuk wraz z żoną, Faustyną, zdecydowali się na zorganizowanie synowi roczku. Urodzinowe przyjęcie Floriana Martyniuka miało miejsce w restauracji, a dumni rodzice pochwalili się wydarzeniem w mediach społecznościowych. Na próżno było jednak szukać na zdjęciach z imprezy dziadków - Danuty i Zenka Martyniuków. Ta sprawa zainteresowała internautów, którzy dopytywali o ich absencję. Nie doczekali się jednak odpowiedzi. Postanowiliśmy skontaktować się z Danutą Martyniuk. Tak zareagowała na pytanie o nieobecność na urodzinach wnuka.
Nagranie, na którym możemy zobaczyć imprezę urodzinową Floriana Martyniuka, wzbudziło spore poruszenie. Postanowiliśmy ustalić, dlaczego na roczku wnuka nie pojawili się Danuta i Zenek. Marytuniukowie, wszak sprawa ta nurtowała internautów. Kilkukrotnie próbowaliśmy skontaktować się z Danutą Martyniuk i zapytać o powody absencji na pierwszych urodzinach wnuka. Żona Zenka Martyniuka w końcu oddzwoniła, ale rozmowa nie trwała długo. Po pytaniu naszej redaktorki o powody nieobecności na rodzinnej uroczystości Danuta Martyniuk bez słowa rzuciła słuchawką. Nie udało się ustalić, z czego wynikała absencja dziadków na urodzinach.
Na profilu Faustyny Martyniuk na Instagramie pojawiła się relacja z urodzin Floriana w formie krótkiego filmu. "Pierwsze urodzinki Florianka. 'Dziecko jest miłością, która stała się widzialna'. Dokładnie rok temu zmieniłeś nasz świat na zawsze. Kiedy patrzę, jak rośniesz, czuję ogromną dumę i wdzięczność" - napisała żona Daniela Martyniuka. Uroczystość miała miejsce w restauracji, gdzie zgromadziła się rodzina solenizanta. Mogliśmy zobaczyć, że Florian miał na sobie niebieski strój, a na jego głowie pojawiła się korona w tym samym kolorze. Nie zabrakło oczywiście prezentów. Jednym z nich był elegancki, dziecięcy samochodzik wzorowany na Lamborghini Revuelto. Uwagę przyciągał tort w kształcie misia oraz balony na tle okolicznościowej ścianki.