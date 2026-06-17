Zapytaliśmy Danutę Martyniuk o nieobecność na roczku wnuka. Jej reakcja zdumiewa

Daniel Martyniuk wraz z żoną, Faustyną, zdecydowali się na zorganizowanie synowi roczku. Urodzinowe przyjęcie Floriana Martyniuka miało miejsce w restauracji, a dumni rodzice pochwalili się wydarzeniem w mediach społecznościowych. Na próżno było jednak szukać na zdjęciach z imprezy dziadków - Danuty i Zenka Martyniuków. Ta sprawa zainteresowała internautów, którzy dopytywali o ich absencję. Nie doczekali się jednak odpowiedzi. Postanowiliśmy skontaktować się z Danutą Martyniuk. Tak zareagowała na pytanie o nieobecność na urodzinach wnuka.

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Zapytaliśmy Danutę Martyniuk, dlaczego nie pojawiła się na urodzinach wnuka. Tego się nie spodziewaliśmy

Nagranie, na którym możemy zobaczyć imprezę urodzinową Floriana Martyniuka, wzbudziło spore poruszenie. Postanowiliśmy ustalić, dlaczego na roczku wnuka nie pojawili się Danuta i Zenek. Marytuniukowie, wszak sprawa ta nurtowała internautów. Kilkukrotnie próbowaliśmy skontaktować się z Danutą Martyniuk i zapytać o powody absencji na pierwszych urodzinach wnuka. Żona Zenka Martyniuka w końcu oddzwoniła, ale rozmowa nie trwała długo. Po pytaniu naszej redaktorki o powody nieobecności na rodzinnej uroczystości Danuta Martyniuk bez słowa rzuciła słuchawką. Nie udało się ustalić, z czego wynikała absencja dziadków na urodzinach.

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Na profilu Faustyny Martyniuk na Instagramie pojawiła się relacja z urodzin Floriana w formie krótkiego filmu. "Pierwsze urodzinki Florianka. 'Dziecko jest miłością, która stała się widzialna'. Dokładnie rok temu zmieniłeś nasz świat na zawsze. Kiedy patrzę, jak rośniesz, czuję ogromną dumę i wdzięczność" - napisała żona Daniela Martyniuka. Uroczystość miała miejsce w restauracji, gdzie zgromadziła się rodzina solenizanta. Mogliśmy zobaczyć, że Florian miał na sobie niebieski strój, a na jego głowie pojawiła się korona w tym samym kolorze. Nie zabrakło oczywiście prezentów. Jednym z nich był elegancki, dziecięcy samochodzik wzorowany na Lamborghini Revuelto. Uwagę przyciągał tort w kształcie misia oraz balony na tle okolicznościowej ścianki.