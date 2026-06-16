Aneta Zając była gościnią kolejnego odcinka podcastu "Galaktyka Plotek". W rozmowie z prowadzącym Marcinem Wolniakiem poruszyła tematy związane ze swoją pracą, jak i życiem prywatnym. Nie omieszkała także odpowiedzieć na pytania dotyczące jej byłego partnera Mikołaja Krawczyka, z którym ma synów bliźniaków. Przypomnijmy, że para rozstała się w 2012 roku. Teraz Zając wyznała, co sądzi o możliwym pogodzeniu się z aktorem po latach.

REKLAMA

Zobacz wideo Zając widzi szansę na pogodzenie się z Krawczykiem? "Warto wziąć głęboki oddech"

Aneta Zając dosadnie o pogodzeniu się z Mikołajem Krawczykiem. "To też nie jest łatwa sytuacja"

Nadmieńmy, że para nie rozstała się, pozostając w dobrych relacjach. Do dziś Zając i Krawczyk nie kryją też, że nie pałają do siebie sympatią. - Czy uważasz, że jeśli są dzieci, była miłość, czyli było jakieś uczucie, (...) to pomimo wszelkich jakichś późniejszych problemów, wzajemnej walki, (...) jest zawsze szansa na to, żeby wyciągnąć tę rękę na zgodę i się pogodzić? - zapytał w podcaście aktorkę prowadzący.

- Oczywiście, to jest bardzo fajna sytuacja, jeżeli dwójka osób się rozchodzi i potrafi to zrobić z klasą i się dogadują właśnie dla dobra dzieci. Zawsze trzeba do tego dążyć, przynajmniej ja tak uważam - stwierdziła na starcie Zając. Aktorka odniosła się również do przytyku byłego partnera na temat jej metamorfozy, którego nie chciała publicznie komentować. - Odpowiedzi na takie zaczepki nie budują tych dobrych relacji. Więc mimo wszystko warto wziąć głęboki oddech i się zastanowić, czy jest to warte tego, żeby odpowiadać - dodała.

Jest to w naszym środowisku o tyle trudne, że to, co my skomentujemy, to jest na świeczniku, jest to komentowane. Nasze wypowiedzi są komentowane, więc to też nie jest łatwa sytuacja i tym bardziej po prostu nie chcę tego komentować

- skwitowała na koniec Zając.

Aneta Zając skupia się przede wszystkim na swoich synach. "Nie ma co obciążać dzieci sprawami dorosłych"

Choć Zając dba o prywatność swoich 15-letnich synów, zdarza jej się mówić o nich w wywiadach. Temat macierzyństwa poruszyła niedawno m.in. w podcaście "Bliżej", gdzie opowiedziała o byciu mamą już nastolatków. - Wkroczyłam w nowy etap, mamy nastolatków i to już takich nastolatków konkretnych. (...) Od zawsze mówię, że są po prostu mieszanką samych najfajniejszych cech swoich rodziców - skomentowała aktorka.



Zając zaznaczyła przy tym, iż chce, aby jej burzliwa relacja z Krawczykiem nie wpłynęła na dobro synów. - Nie ma co obciążać dzieci sprawami dorosłych i jakimiś naszymi emocjami czy sprawami, w których dzieci po prostu nie powinny brać udziału - stwierdziła w rozmowie.