W ostatnich miesiącach na ślubnym kobiercu stanęło wiele znanych osób, a relacje z ich wesel z zainteresowaniem śledzą tysiące internautów. Wśród nowożeńców znaleźli się między innymi Klaudia Halejcio, Dominik Dudek, Julia Suryś i Daria Syta. Tak duża liczba medialnych uroczystości sprawia, że wiele osób zastanawia się, jak naprawdę wyglądają wesela gwiazd. Szczególną ciekawość budzi kwestia prezentów ślubnych. Czy goście nadal wręczają przede wszystkim koperty z pieniędzmi, czy może coraz częściej stawiają na bardziej oryginalne rozwiązania? O tym, co obecnie króluje na celebryckich weselach, opowiedziała nam ekspertka ślubna Katarzyna Karpińska z Art of Wedding.

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Śluby gwiazd 2026. Personalizowane prezenty wypierają tradycyjne koperty? Ekspertka zabrała głos

Jak się okazuje, trendy wśród gwiazd coraz wyraźniej odbiegają od tradycyjnych schematów. Zdaniem specjalistki, coraz więcej par młodych zwraca uwagę nie tyle na wartość prezentu, ile na jego znaczenie i emocje, jakie za nim stoją. - Mam poczucie, że w przypadku ślubów celebrytów coraz częściej odchodzi się od klasycznych, anonimowych kopert na rzecz prezentów bardziej spersonalizowanych i "intencyjnych" - stwierdziła Karpińska.

Jak podkreśliła ekspertka, wśród celebrytów coraz większą popularnością cieszą się prezenty, które pozwalają stworzyć wspomnienia lub mają wyjątkową wartość sentymentalną. - Bardzo często są to doświadczenia, wspólne wyjazdy, wyjątkowe przedmioty związane z historią pary albo prezenty tworzone indywidualnie pod nich. Widać też coraz większy trend związany z fundacjami i działaniami charytatywnymi - część par prosi gości np. o wsparcie wybranej inicjatywy zamiast tradycyjnych prezentów - relacjonowała ekspertka ślubna.

Śluby gwiazd 2026. Oto co goście wręczają nowożeńcom

Warto zaznaczyć, że choć personalizowane prezenty zyskują na znaczeniu, tradycyjne koperty z pieniędzmi nadal pozostają ważnym elementem wielu wesel, również tych organizowanych z rozmachem. Karpińska zauważyła jednak, że coraz częściej stanowią one jedynie dodatek do bardziej przemyślanego gestu. - Oczywiście koperty nadal funkcjonują i są obecne również na bardzo luksusowych uroczystościach, natomiast mam wrażenie, że dziś dużo bardziej liczy się sam gest, emocja i pomysł stojący za prezentem niż jego forma czy wartość - podsumowała w rozmowie z Plotkiem.