Donald Trump skończył 14 czerwca 80 lat. Z tej okazji przed Białym Domem zbudowano arenę MMA, na której wieczorem odbyły się walki. Na wydarzeniu pojawiło się mnóstwo znanych osób. Urodziny z Trumpem świętował również prezydent Polski Karol Nawrocki. Nie mogło zabraknąć także Melanii Trump. O stylizacji pierwszej damy rozpisują się wszystkie zagraniczne media. A co sądzi o niej projektant Robert Czerwik?

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Melania Trump zachwyciła Roberta Czerwika: Takie detale sprawiają, że...

W rozmowie z Plotkiem Robert Czerwik zauważył, że Melania Trump bardzo często dokonuje świetnych wyborów modowych. - I ten look jest tego kolejnym przykładem - zwrócił uwagę na wstępie. - To stylizacja pokazująca, że czasami mniej naprawdę znaczy więcej. Prosta, czarna, dopasowana sukienka za kolano została świetnie skrojona i doskonale leży na sylwetce. Do tego klasyczne, bardzo wysokie czarne szpilki oraz nonszalancko narzucona na ramiona skórzana marynarka, która dodaje całości charakteru i odrobiny pazura - zachwycał się Czerwik.

Jego uwagę zwróciły również włosy pierwszej damy. - Pozornie zwykłe modelowanie na szczotkę, ale wykonane perfekcyjnie. To właśnie takie detale sprawiają, że całość wygląda elegancko, nowocześnie i niezwykle dopracowanie - dodał na koniec. Zdjęcia Melanii znajdziecie w naszej galerii.

Melania Trump Otwórz galerię

Karol Nawrocki z wyjątkowym prezentem dla Donalda Trumpa

Z ustaleń reporterki TVN24 Mai Wójcikowskiej wynika, że Donald Trump zaprosił Karola Nawrockiego na swoje urodziny już w styczniu, podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Prezydent Polski miał więc sporo czasu, by przygotować dla jubilata odpowiedni upominek. Tuż przed niedzielnymi uroczystościami media rozpisywały się o podarkach, które Nawrocki przywiózł ze sobą do Stanów Zjednoczonych. Jeden z nich miał mieć bardziej osobisty charakter, drugi zaś reprezentować polskie państwo. Jak nieoficjalnie ustalił "Super Express", wśród nich znalazły się złote spinki do mankietów z onyksem wykonane na zamówienie w Gdańsku. Co myślicie o takim prezencie?