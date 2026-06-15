Trooping the Colour to coroczna parada z okazji urodzin króla - odbywa się ona w czerwcu bez względu na to, kiedy rzeczywiście urodził się brytyjski monarcha. 13 czerwca na wydarzeniu pojawił się oczywiście król Karol III wraz z królową Camillą. Nie zabrakło również jego syna, księcia Williama z rodziną. Księżna Kate jak zwykle przyciągała uwagę mediów. W pewnym momencie Middleton wskazała na swoje policzki. Jak ten gest odczytała Daria Domaradzka-Guzik? To ekspertka od mowy ciała powiedziała w rozmowie z Plotkiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Tyszka ocenił zdjęcia rodziny królewskiej. "Smutku i szarości jest za dużo"

Księżna Kate przyłapana na nietypowym geście. To wyjawiła nam ekspertka

Na jednym z nagrań, które obiegły sieć, widzimy, jak księżna Kate wskazuje palcami na swoje policzki. Jak zauważa Daria Domaradzka-Guzik, to częsty gest dodawania uśmiechu - tzw. "cheer up". - Księżna Kate przykłada palce wskazujące do policzków (lub kącików ust) i unosi je do góry, jest to uniwersalny, międzynarodowy gest oznaczający "uśmiechnij się" lub "głowa do góry". Księżna Walii często używa bardzo ekspresywnej i naturalnej mowy ciała, zwłaszcza podczas spotkań z dziećmi, sportowcami czy w trakcie luźniejszych rozmów, aby kogoś rozweselić lub rozładować napięcie - tłumaczy ekspertka w rozmowie z Plotkiem.

Specjalistka od mowy ciała zwróciła uwagę na to, iż jest to również migowy gest oznaczający "uśmiech". - Kate wielokrotnie brała udział w warsztatach i spotkaniach w szkołach specjalnych oraz organizacjach wspierających dzieci, gdzie uczyła się podstaw języka migowego (np. brytyjskiego BSL lub Makatonu). W tych systemach przyłożenie palców do policzków i wykonanie ruchu przypominającego łuk/uśmiech oznacza po prostu słowo "uśmiech" lub "szczęśliwy" - dowiadujemy się od Domaradzkiej-Guzik.

Księżna Kate poruszyła gestem wobec księcia Louisa

Podczas parady książę George i księżniczka Charlotte siedzieli obok siebie. Naprzeciwko nich zasiadł młodszy brat i mama. Wszyscy byli w doskonałych humorach. Księżna Kate tuż po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, gdy członkowie rodziny królewskiej wracali do powozów, upewniła się, że dzieci dobrze znoszą uroczystość. Internauci szczególnie zwrócili uwagę na gest Middleton wobec najmłodszej z pociech. Księżna czule dotknęła księcia Louisa, przykładając dłoń do jego karku. To rozczuliło obserwujących wydarzenie.