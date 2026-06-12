Shakira to niekwestionowanie jedna z największych gwiazd sceny muzycznej. 11 czerwca zainaugurowała mistrzostwa świata w piłce nożnej, które w tym roku odbywają się w trzech krajach - Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Kolumbijska wokalistka pojawiła się na scenie z Burna Boyem, z którym wykonała utwór "Dai Dai". W rozmowie z Plotkiem Marek Sierocki ocenił samą piosenkę, a także występ tego duetu. Wyjawił nam, co uważa.

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Shakira stworzyła utwór na mundial. Marek Sierocki wprost o jej piosence

Piosenka Shakiry "Dai Dai" wzbudziła spore emocje. Co o utworze uważa Marek Sierocki? - Shakira jest bardzo doświadczona, jeżeli chodzi o przygotowywanie piosenek na mundial - zauważył na wstępie. Zwrócił uwagę, że wszystko zaczęło się od wykonania "Hips don't lie" na mundialu w Niemczech, potem było "Waka Waka" - hymn na mistrzostwach w RPA, a także singiel "La La La" w Brazylii. - To jest jej kolejny hit mundialowy. Myślę, że trzeba się oswoić trochę z tą piosenką. Ja też miałem takie wrażenie, jak pierwszy raz ją usłyszałem, że jest trochę gorsza od poprzednich. Trudno też wymagać od artysty, żeby za każdym razem tworzył dzieła genialne. Po takich kilkunastu przesłuchaniach ta piosenka wchodzi w ucho i zostaje ten refren w pamięci. Myślę, że to fajnie, że Shakira przygotowuje takie piosenki na mundial. To jest piękna tradycja - zauważa ekspert w rozmowie z Plotkiem.

Sierocki nawiązał również do utworu Rodowicz sprzed lat. - Ja pamiętam pierwszy mundial, który oglądałem, w 1974 roku i występy gwiazd na rozpoczęcie - m.in. nasza Maryla Rodowicz fantastycznie zaśpiewała "Futbol". I do dziś w takiej specjalnej kategorii amerykańskiego tygodnika "Billboard" piosenek mundialowych, piłkarskich, ten utwór ma bardzo wysoką pozycję - wspomina dziennikarz muzyczny.

Marek Sierocki o występie Shakiry na inauguracji mundialu. Na to zwrócił uwagę

Shakira i Burna Boy 11 czerwca wystąpili na stadionie Estadio Azteca w Meksyku. Widzowie zarzucali wokalistce, że śpiewa z playbacku. Marek Sierocki widział sceniczne popisy duetu. Podkreślił, że sam miał okazję niegdyś usłyszeć kolumbijską gwiazdę na żywo. Zwrócił uwagę na specyfikę występu. - Ja ją widziałem na żywo i śpiewa naprawdę fantastycznie. Specyfika takiego otwarcia jest taka, że trudno, żeby to wszystko było na żywo grane. Szkoda, że nie było na żywo - też tak uważam. Myślę, że sytuacja tego wymagała, żeby to było tak wykonane - stwierdził Marek Sierocki.