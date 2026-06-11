Pola Wiśniewska była gościnią "Galaktyki Plotek". W podcaście opowiedziała nie tylko o rozstaniu z Michałem Wiśniewskim, ale także o początkach znajomości z muzykiem, z którym doczekała się dwóch synów. Okazuje się, że wokalistę Ich Troje poznała dzięki jednej z aplikacji randkowych.

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Pola Wiśniewska o początkach znajomości z Michałem Wiśniewskiem

Pola Wiśniewska jest piątą żoną Michała Wiśniewskiego. Muzyk oświadczył się jej w grudniu 2019 roku, a kilka miesięcy później, bo w marcu 2020 roku, stanęli na ślubnym kobiercu. Ze względu na pandemię COVID-10 para przełożyła przyjęcie weselne na 2022 roku (wówczas odnowili też przysięgę małżeńską). W marcu 2023 roku muzyk wydał oświadczenie i potwierdził krążące od dawna plotki o rozstaniu z żoną.

W podcaście "Galaktyka Plotek" Pola Wiśniewska także opowiedziała o rozstaniu. Wróciła jednak również wspomnieniami do początków znajomości z Wiśniewskim. - Poznaliśmy się na Tinderze - wyznała. Marcin Wolniak zapytał wówczas Wiśniewską o to, czy korzystając z aplikacji randkowej, od razu wiedziała, że "to ten Michał Wiśniewski".

- Nie wiedziałam, oczywiście nikt temu nie daje wiary. Swojego czasu zrobiłam taki eksperyment na Instagramie i wstawiłam czarno-białe zdjęcia postaci z lat 90., które były na szczycie i były bardzo znane. Tam był Bono, wokalista zespołu Slayer, jeszcze ktoś tam z The Kelly Family. Zrobiłam taką ankietę - "Czy wiecie kim oni są?". Większość odpowiedzi to "Nie mam pojęcia". Potem wstawiłam czarno-białe zdjęcie Michała Wiśniewskiego, które on miał na Tinderze i dodałam taki komentarz "Czyli można nie wiedzieć, mimo że ktoś był znany na skalę światową".

Kiedy więc Wiśniewska zorientowała się, że koresponduje ze znanym muzykiem? - Nigdy nie słuchałam zespołu Ich Troje, nie śledziłam portali, a że zdjęcie było czarno-białe, nie było czerwonych włosów, to się dowiedziałam, że to jest Michał Wiśniewski, dopiero kiedy mnie zaprosił do grona znajomych na Facebooku - wyjaśniła.

Pola Wiśniewska o kontaktach z Michałem Wiśniewskim po rozwodzie

W tej samej rozmowie Pola Wiśniewska została zapytana o to, czy po rozwodzie ma zamiar utrzymywać kontakty z byłym mężem. - Mamy dzieci, więc mam nadzieję, że pozostaniemy w szacunku do siebie. Jeśli chodzi o resztę, czas pokaże - podsumowała gościni "Galaktyki Plotek". Zdradziła też, jak reagowała na to, że Wiśniewski cały czas utrzymywał kontakty z byłymi żonami. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.