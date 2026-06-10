Woźniak-Starak stanęła twarzą w twarz z Dodą. Tak wyglądały kulisy spotkania

Agnieszka Woźniak-Starak po latach wróciła do TVP i została jedną z prowadzących tegorocznego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Dziennikarka pojawiała się na scenie przez wszystkie dni wydarzenia, a już na początku festiwalu musiała zmierzyć się z tematem, który od lat budzi emocje. Wszystko za sprawą występu Dody, z którą przed laty pozostawała w głośnym konflikcie. Po koncercie Woźniak-Starak odniosła się zarówno do występu wokalistki, jak i do ich relacji.

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Zobacz wideo Doda wraca do konfliktu z Woźniak-Starak

Agnieszka Woźniak-Starak o dawnym konflikcie. Dziś patrzy na niego inaczej

Poruszona Doda po zakończeniu utworu postanowiła czule zwrócić się do publiczności - Dziękuję pięknie Opole kochane - powiedziała wokalistka, robiąc następnie miejsce dla Agnieszki Woźniak-Starak i Artura Orzecha. Dziennikarka po występie Dody postanowiła podzielić się ciepłym komentarzem. - Piękny występ - oceniła na żywo. Nasz reporter zapytał Woźniak-Starak, czy to zdanie miała zapisane w festiwalowym scenariuszu. - Uważam, że to był piękny występ, nie miałam tego wpisanego w scenariusz - zapewniła nas prezenterka. Czy miała jakiekolwiek obiekcje, aby wejść po Dodzie na scenę? - Żadnych - dodała roześmiana Woźniak-Starak.

- Popłynęło już tyle wody w tej rzece i tyle czasu minęło, że to chyba media żyją tym najbardziej i podbijają ten temat. Rozumiem, że on się klika, ale w mojej świadomości nie funkcjonuje za często - zaznaczyła dziennikarka. Przypomnijmy, że wątek jej konfliktu wybrzmiał w dokumencie "Doda". Widać jednak, że między gwiazdami nie ma już takiego napięcia jak dawniej.

Agnieszka Woźniak-Starak pokazała prezent od Ralpha. Uwagę zwróciła dedykacja

Na instagramowym profilu Agnieszki Woźniak-Starak pojawiło się zdjęcie wyjątkowego upominku. Dziennikarka otrzymała od Ralpha Kaminskiego jego najnowszą płytę „Góra", którą artysta opatrzył osobistą dedykacją. "Kochany mój" - napisała prezenterka, publikując fotografię albumu. Uwagę fanów szybko przykuły jednak słowa pozostawione przez muzyka. "Aga, Dziękuję! Dobrze, że nie jesteś pin*ą przy Kwiatku. Uważaj na Dorotkę" - można przeczytać na okładce.