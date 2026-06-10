Sargis pierwszy raz pojawił się na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 2019 roku. Właśnie wtedy zwyciężył w konkursie Debiutów z autorską piosenką. Teraz wrócił na scenę opolskiego amfiteatru po siedmiu latach. Został dwukrotnym laureatem w "Premierach". Sargis wygrał zarówno nagrodę jury, jak i publiczności. Mieliśmy okazję porozmawiać z wokalistą tuż przed festiwalem w Opolu - podczas eventu otwarcia największej kliniki ortodontycznej w Europie Villa Nova Orthodontics. Okazuje się, że to właśnie zespół medyków na czele ze stomatolożką gwiazd, Emmą Kiworkową, stoi za metamorfozą uśmiechu Sargisa.

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Sargis przeszedł spektakularną metamorfozę. Tak o tym opowiada

Podczas pierwszego występu w Opolu Sargis miał 17 lat, teraz pojawił się na scenie w wieku 24 lat. Już gołym okiem widać, że przeszedł metamorfozę. To właśnie zespół polskich stomatologów stoi za metamorfozą uśmiechu Sargisa. Muzyk w rozmowie z reporterem Plotka przyznał, że uśmiech jest dla niego niezwykle ważny. Gdy kończył szkołę podstawową, pani dyrektor powiedziała mu znamienne słowa. - Sargis, cieszę się, że już skończyłeś, ale jeśli chcesz zrobić karierę, to musisz zadbać o swoje zęby. Wtedy miałem jakie miałem - przyznał. - To jest bardzo fajny atut mieć ładne i zdrowe zęby. Cieszę się, że miałem taką możliwość - dodał.

Jak nietrudno zauważyć, jeśli chodzi o wygląd, zmienił się nie tylko uśmiech piosenkarza. Przemiana polega również na zadbanej brodzie i bardziej postawnej posturze. Ewidentnie zaczął też pracować ze stylistą, który dba o jego looki sceniczne.

Sargis przeszedł zaskakującą przemianę Sargis przeszedł zaskakującą przemianę. Fot. YouTube.pl/tvp screen, East News

Sargis o rozdarciu między dwoma krajami

W dalszej części rozmowy piosenkarz poruszył temat piosenki "Ziemia", którą Sargis zaśpiewał w Opolu. Mowa w niej o rozdarciu. - Urodziłem się w Armenii, ale jak nie miałem nawet dwóch lat, przyjechaliśmy do Polski. Miałem takie uczucie w sobie, że niezależnie od tego, jak bardzo kocham Polskę, znam jej historię, uczyłem się tu, mówię po polsku, piszę i śpiewam po polsku. No to ktoś zawsze może powiedzieć, że to nie jest mój kraj. Jednym zdaniem sprawić, że poczuję się obco - przyznał.

- Równie dobrze w Armenii nie mieszkałem całe życie. To moja ojczyzna. Jak tylko tam jadę, to czuję, że ta ziemia mnie przyciąga. Ale również nie żyłem tam całe życie, więc znajdzie się ktoś, kto powie: "słuchaj, nic o tym nie wiesz". To jest ból takiej potrzeby przynależności, poczucia, że jest się w domu. Wiadomo, że czuję się w domu i tam i tu, bo to nie od gadania ludzi, tylko od tego, co ma się w sercu. Czasami to jest takie uwłaczające - mówił w rozmowie z Plotkiem.