Polska wersja "Love is Blind" szybko zyskała popularność - i to nie tylko w naszym kraju. Miliony widzów z zapartym tchem śledziło kolejne perypetie bohaterów. Jednym z uczestników był Kamil "Uno", który stworzył relację z Julią. Para stanęła na ślubnym kobiercu, ale ostatecznie nie doszło do ich ślubu. Po roku uczestnicy eksperymentu spotkali się na Reunion, podczas którego niewątpliwie "Uno" grał pierwsze skrzypce, dociekając i zadając wiele pytań. Okazuje się, że Kamil nawiązał więź z Filipem Chajzerem. W rozmowie z Plotkiem dziennikarz ujawnił prawdę.

REKLAMA

Zobacz wideo W "Love is Blind" silni mężczyźni nie wstydzą się emocji

Filip Chajzer i Kamil "Uno" nawiązali braterską więź. Wiadomo, że niedługo światło dzienne ujrzy ich wspólny odcinek podcastu

Niedawno Filip Chajzer relacjonował wyjazd od Norwegii. Niedługo później Kamil "Uno" ujawnił, że jest w Krakowie. Pojawiły się nawet plotki, że panowie... wymienili się mieszkaniami! Postanowiliśmy zapytać u źródła. Dziennikarz przyznał, że nagrywał w Norwegii podcast z uczestnikiem "Love is Blind", a "Uno" rzeczywiście przyleciał do niego Krakowa.

- To fantastyczny chłopak. Urzekł mnie w programie tym, jak otwarcie mówi o męskich uczuciach - ujawnił nam Chajzer. Okazuje się, że w Norwegii nagrywali odcinek podcastu. - Faktycznie poleciałem do niego do Norwegii nagrać mój pierwszy w życiu wyjazdowy podcast. I rzeczywiście Kamil przyleciał teraz w drugą stronę do Krakowa. Premiera naszej rozmowy w czwartek na moim YouTubie - przekazał Plotkowi dziennikarz. Podzielił się z nami również wspólną fotografią z Kamilem, którą znajdziecie w galerii.

Chajzer z Kamilem UnoOtwórz galerię

Filip Chajzer przyjął sakrament bierzmowania. Zdradził nam szczegóły

7 czerwca Filip Chajzer poinformował w sieci, że przyjął sakrament bierzmowania. W rozmowie z nami nie ukrywał, że "nigdy nie zdawał sobie sprawy z siły i mocy tego sakramentu". - Wydawało mi się początkowo, że to formalność, która jest wymagana przed ślubem kościelnym, bo tak w mainstreamie postrzega się to wydarzenie. Jednak wczoraj w Trzebnicy w sanktuarium dotarło do mnie, że to pierwszy w życiu świadomie przyjęty sakrament. Z własnej woli i z wielką radością - przyznał. - Stałem w kościele pełnym młodzieży. Fantastyczne dzieciaki, aż ujmujące swoją kulturą i klasą. Uroczystość bardzo podniosła. Przeleciał na nią specjalnie biskup, aż z Australii, Jerzy Kołodziej - relacjonował. Więcej przeczytacie tutaj: Chajzer przyjął bierzmowanie. Zdradził nam kulisy: Stałem w kościele pełnym młodzieży