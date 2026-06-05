Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt, którego celem jest ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych oraz promowanie zdrowszych nawyków, takich jak wybór wody zamiast słodzonych napojów. Zgodnie z propozycją, restauracje miałyby obowiązek nieodpłatnego serwowania klientom wody z kranu. Woda byłaby dostępna na życzenie gości i podawana przy stoliku lub w miejscu serwowania posiłków w naczyniach przeznaczonych do wielokrotnego użytku lub ponownego napełniania. Przewidziana ilość to pół litra wody na osobę. Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem. O zdanie na jego temat postanowiliśmy zapytać popularnego restauratora Janka Paszkowskiego, właściciela restauracji OMA.

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W rozmowie z Plotkiem Janek Paszkowski przyznał, że nowe regulacje to istotne rozwiązanie, szczególnie w kontekście zmian klimatycznych i coraz częstszych upałów. - To bardzo ważny przepis. Biorąc pod uwagę również kwestię klimatu i upalnych sezonów letnich. Na zachodzie czy w USA standardem jest podawanie gościom szklanki filtrowanej wody i funkcjonuje to w zasadzie od zawsze. Woda jest bezpieczna, istnieją również wszelkiego rodzaju filtry, które dodatkowo mogą ją oczyścić - tłumaczył.

Czy takie przepisy rzeczywiście mogą przełożyć się na zmniejszenie ilości odpadów? Zdaniem Paszkowskiego niekoniecznie. - Szczerze wątpię, na pewno w jakiejś mierze wpłynie to na końcową wysokość rachunku - mówił. Zapytany o to, czy Polacy mogą trochę "nadużywać" tego przepisu i przez to będą mniej skłonni do zamawiania innych, płatnych napojów, odpowiedział wprost: "Może tak być". A wy co myślicie o takim pomyśle?

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Projekt obecnie znajduje się na etapie uzgodnień oraz opiniowania. Dopiero po zakończeniu tego etapu dokument może trafić do dalszych prac legislacyjnych, w tym do Sejmu. Wcześniejsza wersja zakładała, że za wodę z kranu mogłaby być pobierana niewielka, symboliczna opłata. W najnowszym brzmieniu tego przepisu zrezygnowano z takiego rozwiązania, zastępując je obowiązkiem bezpłatnego udostępniania wody. Jeśli projekt przejdzie przez kolejne etapy bez żadnych opóźnień, może wejść w życie już w sierpniu.