4 czerwca tancerka Daria Syta i siatkarz Igor Grobelny stanęli na ślubnym kobiercu. Na uroczystości pojawiło się mnóstwo znanych gwiazd, m.in. Maffashion, Olga Frycz i Albert Kosiński oraz Andrzej Wrona i Zofia Zborowska-Wrona. Sporo emocji wzbudziła stylizacja panny młodej. O jej ocenę poprosiliśmy projektanta Roberta Czerwika.

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Daria Syta zachwyciła ślubną stylizacją. "Świeżo, promiennie i z klasą"

Robert Czerwik słusznie zwrócił uwagę, że wybór sukni ślubnej jest sprawą bardzo indywidualną. -To przede wszystkim ich dzień i to one powinny czuć się w swojej kreacji pięknie, komfortowo i po prostu sobą - mówił w rozmowie z Plotkiem. Projektant nie ukrywał jednak, że stylizacja Sytej zrobiła na nim ogromne wrażenie. - Bardzo spodobała mi się spójność całej stylizacji. Pani Daria postawiła na delikatność i nowoczesną elegancję. Miękkie, kobiece fale wyglądały naturalnie i świeżo, pięknie podkreślając jej urodę. Prostota welonu również była świetną decyzją, ponieważ nie konkurował on z suknią, a subtelnie dopełniał całość. Bardzo ciekawym akcentem był także bukiet w ciemnym kolorze, który dodał stylizacji charakteru i nowoczesności - zachwalał.

Co najbardziej spodobało mu się w sukni? - Dopasowana góra pięknie podkreślała sylwetkę, głęboki dekolt dodawał lekkości, a fason syreny elegancko wydłużał figurę. Najbardziej efektownym elementem był jednak dół obszyty piórami marabuta, który nadawał kreacji lekkości, ruchu i odrobiny modowego glamour. To detal, który sprawił, że klasyczna forma zyskała bardziej współczesny i wyrazisty charakter. Całość prezentowała się bardzo świeżo, promiennie i z klasą. Darii i jej mężowi życzę wszystkiego, co najpiękniejsze na nowej drodze życia - dodał.

Daria Syta zaręczyła się w piżamie. "Wziął mnie taką, jaka jestem"

W kwietniu tancerka i jej ukochany pojawili się w "halo tu polsat". Tam opowiedzieli o spontanicznych oświadczynach. Grobelny początkowo planował klęknąć w nowym mieszkaniu, które kupili, jednak remonty pokrzyżowały jego plany. Postanowił więc nie czekać i zrobić to pod wpływem emocji, bez pompy i w domowym zaciszu. - Mieliśmy mega miły wieczór. Po prostu coś poczułem, że to jest ten moment. Poszedłem po pierścionek, który schowałem dużo wcześniej - opowiadał. - Bardzo doceniam ten moment. Igor oświadczył mi się, gdy byłam w piżamie, bez makijażu, z rozczochraną fryzurą. (...) On mnie wziął taką po prostu naturalną, taką, jaka jestem - dodała Syta.

Daria Syta i Igor Grobelny Otwórz galerię