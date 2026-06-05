Konkol rozczarowany decyzją organizatorów Pol'and'Rock: Jest mi przykro

Organizatorzy Pol'and'Rock Festival zdecydowali, że na tegorocznej edycji imprezy wystąpi zespół Łzy. Przypomnijmy, że grupa koncertuje obecnie z Sarą Chmiel, która objęła rolę wokalistki w 2011 roku po odejściu Anny Wyszkoni. W 2021 roku doszło do rozłamu w zespole, w wyniku którego odszedł jego współzałożyciel, gitarzysta i autor największych przebojów - Adam Konkol. Teraz to właśnie on po raz kolejny odniósł się do kontrowersji wokół zespołu. Nie kryje żalu do samego Jerzego Owsiaka, którego inicjatywy od lat aktywnie wspiera.

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Adam Konkol rozczarowany decyzją Jurka Owsiaka. "Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca"

Żal Konkola wynika z faktu, że zaproszenie otrzymał zespół funkcjonujący bez jego udziału, mimo że to właśnie on jest autorem przebojów Łez i osobą, która w znacznym stopniu przyczyniła się do sukcesu grupy. - Nie mam pojęcia, czy Jurek Owsiak wiedział o wszystkich okolicznościach związanych z historią zespołu. Nie ukrywam jednak, że jest mi po prostu przykro. Od ponad 30 lat tworzę tę historię, jestem autorem największych przebojów Łez i przez całe lata wspierałem Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Takie rzeczy zwyczajnie nie powinny mieć miejsca - mówił nam Adam Konkol. Konkol zaapelował do Owsiaka o większą rozwagę w kwestii zapraszania artystów na festiwal.

Uważam, że organizator największego festiwalu w Polsce powinien być świadomy tego, co naprawdę dzieje się na rynku muzycznym i kto stoi za historią zespołów, które przez lata kształtowały polską muzykę

- stwierdził muzyk. Kompozytor zwrócił także uwagę na swoje wieloletnie zaangażowanie w działalność WOŚP, podkreślając, że tym bardziej rozczarowała go decyzja Owsiaka. - Jeszcze w styczniu osobiście przekazałem Jurkowi Owsiakowi gitarę z autografem na aukcję WOŚP. Zawsze wspierałem tę inicjatywę i nadal będę ją wspierał. Dlatego tym bardziej trudno mi zrozumieć całą sytuację - dodał.

Mimo osobistego zawodu, Konkol deklaruje jednak dalsze wsparcie dla WOŚP i jej inicjatyw. - Życzę wszystkim uczestnikom Pol'and'Rock Festival wspaniałej zabawy przy moich piosenkach. Nadal będę wspierał WOŚP, bo idea pomagania jest ważniejsza od osobistych emocji - przekonywał.

Konkol stanowczo o przebojach Łez. "Słuchacze najlepiej wiedzą, kto stworzył repertuar zespołu"

Konkol po raz kolejny przypomniał, że to on stoi za takimi utworami jak "Agnieszka", "Narcyz", "Oczy szeroko zamknięte", "Niebieska sukienka" czy "Anastazja". Piosenki te do dziś regularnie pojawiają się w radiu, telewizji oraz serwisach streamingowych i zdaniem muzyka to właśnie repertuar stanowi największą wartość zespołu. - To słuchacze najlepiej wiedzą, kto stworzył repertuar Łez. Nie trzeba nikogo przekonywać, kto napisał muzykę do największych przebojów zespołu. Te utwory żyją własnym życiem od ponad dwóch dekad i nadal są śpiewane przez kolejne pokolenia - podkreślił.