Festiwal w Opolu oficjalnie się rozpoczął. Na tegorocznej liście nie zabrakło największych gwiazd polskiej muzyki, które zadbały nie tylko o wokalne występy, ale także o efektowne kreacje. Jak co roku uwagę widzów przyciągnęły zarówno klasyczne stylizacje, jak i odważniejsze modowe wybory. Sprawdzamy, kto zachwycił wyglądem podczas pierwszego dnia wydarzenia, a czyje kreacje wywołały najwięcej komentarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Surnik prosto z Opola. Do kogo ją porównują?

Gwiazdy podbijają Opole. Ralph Kaminski mocno zaskoczył nowoczesnością, a Doda postawiła na biel

Jak w tym roku wyglądały gwiazdy w Opolu? O komentarz na temat stylizacji poprosiliśmy Michała Musiała. - Ralph Kaminski pokazał się w brązowym, dwurzędowym garniturze o doskonałej konstrukcji. W zestawieniu z jasną koszulą i kontrastowym krawatem całość prezentowała się bardzo elegancko - przekazał nam stylista. - Ekstrawaganckie buty tabi nadały stylizacji modowego sznytu i przełamały całość. To zdecydowanie jeden z najlepiej ubranych mężczyzn podczas pierwszego dnia festiwalu - uzupełnił.

Nie mogło zabraknąć komentarza dotyczącego efektownej kreacji Dody. Wokalistka postawiła na suknię, od której nie można było oderwać wzroku. - Doda po raz kolejny postawiła na kreację projektu Roberta Czerwika i po raz kolejny skradła show. Mocno objętościowa suknia zwracała uwagę - koronki, tiule, wiązania na gorsecie i przestrzenne dłonie zwracały uwagę. Wszystkiego było dużo, lecz całość została doskonale wywarzona. Artystka zestawiła niecodzienną kreację z prostą fryzurą, która nie odwracała uwagi od całości. Obok Dody nie dało się przejść obojętnie - ocenił dla nas Musiał. Co sądzicie?

Sławek Uniatowski pełen klasy. Agnieszka Wóźniak-Starak na różowo

Wokalista i kompozytor coraz częściej pokazuje się na ściankach. Jak postanowił pokazać się w Opolu? - Sławek Uniatowski zdecydował się na jasny garnitur o niecodziennej teksturze. Połączył go dość oczywiście - z białą koszulą. Uwagę zwracały natomiast modne buty, stylowe okulary przeciwsłoneczne i charakterystyczny dla artysty kolczyk w uchu. Niby klasyczna stylizacja, a jednak ograna na swój własny sposób. To zawsze się sprawdza - przekazał ekspert.

Gwiazdy w OpoluOtwórz galerię

Woźniak-Starak została jedną z prowadzących tegorocznego festiwalu. Przywitała widzów w różowym wydaniu. - Agnieszka Woźniak-Starak otworzyła pierwszy dzień festiwalu w bezkompromisowej fuksji. Intensywny odcień kreacji doskonale pasował do typu urody prowadzącej. Wiązanie w górnej części kreacji nadało modowego charakteru, a wysokie szpilki optycznie wysmukliły sylwetkę. Wszystko się tutaj zgadzało. Klasa, elegancja i doskonale wyczucie stylu - tak jej stylizację ocenił Michał Musiał.