W dniach od 4 do 7 czerwca odbędzie się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Jak każdego roku, na scenie pojawią się dziesiątki artystów, którzy zaprezentują przed publicznością największe polskie hity oraz premierowe utwory. Jak teraz wiadomo, do grona gwiazd miała dołączyć również Maryla Rodowicz, która ma już na koncie wiele występów w Opolu. Plotek ustalił jednak, że koncert artystki się nie odbędzie.

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W tym roku w Opolu zabraknie Maryli Rodowicz. Wiadomo już, co się stało

Na jednym z największych muzycznych wydarzeń roku w niedzielę, 7 czerwca, Rodowicz miała wystąpić na scenie. Teraz wiemy, dlaczego zdecydowano, że do tego nie dojdzie. Jak powiedziała nam osoba z produkcji festiwalu, Maryla Rodowicz miała mieć w tym roku w Opolu swój koncert z młodymi artystami, którzy pracowali już z gwiazdą przy albumie "Niech żyje bal".

Problem polegał jednak na tym że większość z nich miała już zabookowane w tym terminie inne koncerty. Produkcja postanowiła więc inaczej to ograć. Zdecydowano, że koncert Rodowicz się nie odbędzie, a niedzielny wieczór wypełnią piosenki Agnieszki Osieckiej i hołd dla Magdy Umer.

"Debiuty" oraz "SuperJedynki" rozpoczną festiwal w Opolu. Tych artystów będziemy mogli usłyszeć

Przypomnijmy, że impreza wystartuje w czwartek, 4 czerwca, o godzinie 20. Cały festiwal otworzy przy tym Doda, która ma zaprezentować przed opolską widownią ponadczasowy hit "Czas nas uczy pogody". Rabczewska nie będzie jednak jedyną gwiazdą tego wieczoru. Na scenie podczas koncertu "Debiutów" pojawią się po niej również m.in. Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Natalia Szroeder oraz Kamil Bednarek. Tę część festiwalu poprowadzą przy tym Ralph Kaminski i Gabi Drzewiecka.

Tuż po "Debiutach" przyjdzie za to czas na występy gwiazd "SuperJedynek". Podczas tegorocznej edycji festiwalu prestiżowe nagrody trafią w ręce zasłużonych artystów. Jak już wiemy, odbiorą je m.in. Majka Jeżowska, Natalia Kukulska, Dżem, Renata Przemyk, Afromental, Kombii oraz zespoły Luxtorpeda czy Nocny Kochanek.