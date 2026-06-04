Dziś rozpoczyna się 63. edycja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce, które co roku przyciąga przed telewizory miliony widzów. Tegoroczna odsłona festiwalu zapowiada się wyjątkowo interesująco. Telewizja Polska przygotowała kilka koncertów tematycznych, występy największych gwiazd polskiej sceny muzycznej oraz liczne niespodzianki dla publiczności zgromadzonej w opolskim amfiteatrze i przed ekranami. Tuż przed pierwszym koncertem krótkiego wywiadu udzieliła nam Agnieszka Woźniak-Starak. Prezenterka będzie obecna w Opolu przez wszystkie dni.

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Agnieszka Woźniak-Starak: Z Opolem mam związanych wiele pięknych wspomnień

W rozmowie z Plotkiem Agnieszka Woźniak-Starak nie kryła podekscytowania zbliżającym się festiwalem w Opolu. - Bardzo się cieszę, że po latach wracam do Opola. W tym roku będę otwierać każdy dzień festiwalu, a to dla mnie szczególna radość, bo Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki to prawdziwe święto muzyki i jedno z najważniejszych wydarzeń na polskiej scenie - mówiła. Prezenterka zdradziła również, że ma ogromny sentyment do samego miasta. - Z Opolem mam związanych wiele pięknych wspomnień i zawsze lubiłam tu wracać. Jest coś wyjątkowego w atmosferze tego miasta i energii, która co roku towarzyszy festiwalowi - zachwalała.

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Pierwszego dnia w Opolu odbędą się dwa koncerty: "Debiuty", podczas którego artyści-debiutanci wystąpią z własnym repertuarem i własnymi zespołami oraz koncert "Superjedynki". W trakcie jego trwania publiczność usłyszy największe przeboje popularnych artystów reprezentujących różne pokolenia i style muzyczne. Swoje 30-lecie świętować będzie również Anna Wyszkoni.

5 czerwca TVP wyemituje kolejne dwa koncerty: "Premiery" i "Hip-Hop. Jedno podwórko 2". Odbędzie się także recital Justyny Steczkowskiej. Nudy nie będzie również trzeciego i czwartego dnia. Na sobotę zaplanowano koncert poświęcony twórczości Bogdana Olewicza z okazji jego 80. urodzin oraz występy kabaretu "Neo-Nówka" a na niedzielę jubileusz Lady Pank i koncert "Kiedy mnie nie będzie już... - w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej".