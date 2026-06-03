Pola Wiśniewska pojawiła się ostatnio w podcaście "Galaktyka Plotek". W rozmowie z Marcinem Wolniakiem opowiadała m.in. o kulisach rozstania z Michałem Wiśniewskim. W pewnym momencie prowadzący wywiad poruszył kwestię wyprowadzki, którą Pola relacjonowała na swoim profilu na Instagramie. Jak zdradziła, był to przełomowy moment, w którym zrozumiała, że rozpoczyna zupełnie nowy rozdział w swoim życiu. W dalszej części podzieliła się także przemyśleniami na temat presji, z którą zmaga się coraz więcej kobiet.

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Zobacz wideo Pola Wiśniewska o przeżyciach podczas wyprowadzki z domu. Mówi o "presji idealnego rozstania"

Pola Wiśniewsko o wyprowadzce z domu. "Na nas, kobietach, spoczywa presja idealnego rozstania"

Wyprowadzka z domu była dla Poli Wiśniewskiej trudnym, ale jednocześnie pouczającym doświadczeniem. - Przede wszystkim to, co było dla mnie takim emocjonalnym wyzwaniem, to to poczucie odpowiedzialności za dzieciaki, za ten nowy początek, za to, jak będziemy funkcjonować, jak to wszystko ogarnąć. I to było trudne, ale jednocześnie miałam takie poczucie, że wiesz, no, nie jestem jedyną, która przechodzi przez taki moment - mówiła.

W tej samej rozmowie zdradziła również, że nie spodziewała się, iż jej relacje pomogą aż tylu kobietom. -Zostałam zasypana wiadomościami od kobiet, które są w takim momencie albo były, albo się właśnie do niego szykują. I to było naprawdę niesamowite. (...) Więc faktycznie mam takie poczucie, że to stało się jakąś taką furtką dla tych wszystkich kobiet, które, myślę, czują się samotne w takim momencie życia. Bo niestety odnoszę takie wrażenie, że na nas kobietach jednak spoczywa taka presja tego idealnego rozstania. Czyli mimo tego, że się źle dzieje, mimo tego, że przeżywamy bardzo dużo, to musimy się uśmiechać i zacisnąć zęby i iść do przodu. Więc cieszę się, że tym postem coś udało mi się odczarować - tłumaczyła.

Pola Wiśniewska o ślubie z Michałem Wiśniewskim. Miała obawy?

W "Galaktyce Plotek" Marcin Wolniak zadał Poli Wiśniewskiej również pytanie na temat ślubu z Michałem Wiśniewskim. - A jeżeli wchodzi się w relację z osobą, która ma kilka małżeństw na koncie, czy nie ma od razu takiej wewnętrznej obawy, że no tym razem to się pewnie też nie uda? - zastanawiał się na głos.

Pola Wiśniewska wprost przyznała, że nie miała żadnych obaw. - Nie, słuchaj, gdybym ja miała taką obawę, to bym w to małżeństwo nie wchodziła. Ja zawsze wychodziłam z założenia i w dalszym ciągu wychodzę, że każdy jakąś historię ma za sobą, a wiążąc się w pewnym wieku z drugą osobą, no jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak właśnie będzie - tłumaczyła.