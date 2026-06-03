Pola Wiśniewska zapytana o kontakty Michała z byłymi żonami. Tak zareagowała

Pola Wiśniewska, piąta żona Michała Wiśniewskiego i matka jego dwóch najmłodszych dzieci, po rozstaniu coraz częściej zabiera głos publicznie. Choć stara się zachować spokój i dystans, nie ukrywa, że obecny etap w jej życiu należy do wyjątkowo wymagających. W najnowszym wywiadzie otworzyła się na temat relacji rodzinnych i opowiedziała o swoim podejściu do kontaktów byłego partnera z eksżonami.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiśniewski ma kontakt z eks. Co na to Wiśniewska?

Pola Wiśniewska o eksżonach Michała. Nie miała z tym problemu? Było jedno "ale"

Nie jest tajemnicą, że Michał Wiśniewski ma kontakt z byłymi partnerkami. Łączą go z nimi nie tylko wspólne przeżycia, ale i dzieci. Czy utrzymywanie relacji z eksżonami kiedykolwiek przeszkadzało Poli Wiśniewskiej? - Nigdy - oznajmiła stanowczo Marcinowi Wolniakowi. - Może na początku to było zaskakujące, ponieważ jestem nieco odmiennego zdania. Nie palmy mostów za sobą, ale ograniczajmy kontakty do tego, co nas łączy, czyli np. w temacie dzieci - dodała po chwili zastanowienia. Wyznaje zasadę, aby nie wracać do starych, zamkniętych etapów. - Każdy ma swój model... - podsumowała Wiśniewska.

Czy po rozwodzie z wokalistą, który ma niebawem zostać sdfinalizowany, planuje utrzymywać z nim kontakt? - Mamy dzieci, więc mam nadzieję, że pozostaniemy w szacunku do siebie. Jeśli chodzi o resztę, czas pokaże - podsumowała gościni "Galaktyki Plotek". Co sądzicie?

Pola Wiśniewska i jej stosunek do mężczyzn po ciężkim rozstaniu. Potrafi zauwać?

W rozmowie pojawił się także temat przyszłości uczuciowej Poli Wiśniewskiej. Celebrytka dała jednak do zrozumienia, że na razie nie myśli o nowym związku i nie zastanawia się nad tym, czy w kiedyś ponownie zaufa jakiemuś mężczyźnie. Jak wyjaśniła, obecnie całą swoją uwagę poświęca dzieciom oraz uporządkowaniu codzienności po rozstaniu.

Z wypowiedzi Wiśniewskiej wynika, że najważniejsze jest dla niej teraz zapewnienie rodzinie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Dopiero gdy ten trudny etap zostanie zamknięty, będzie gotowa myśleć o innych aspektach życia, w tym o ewentualnej nowej relacji.