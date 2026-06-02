Pola Wiśniewska nie ukrywa, że ostatnie lata były dla niej czasem wielu zmian i ważnych życiowych lekcji. Mimo trudnych doświadczeń stara się patrzeć w przyszłość z optymizmem. W rozmowie z Marcinem Wolniakiem w podcaście Galaktyka Plotek przyznała, że inspiracją stały się dla niej słowa Gosi Ohme. "Ostatnio powiedziała fajną rzecz w kwestii zaczynania życia od nowa. Przytoczyła taki przykład, że życie jest jak sprężyna. Jeśli w pewnym momencie coś się kończy, to ty dalej wspinasz się wyżej, bo już masz to doświadczenie. Mnie się bardzo podoba to porównanie. Tego staram się trzymać. Są pewne sfery, które zostały nadszarpnięte" - wyznała. Wspomniała też o zaufaniu.

Pola Wiśniewska została zapytana o nowego mężczyznę. Jej odpowiedź zaskakuje

Nie zabrakło również pytań o życie uczuciowe i możliwość otwarcia się na nową relację. Pola podchodzi jednak do tego tematu z dużym spokojem i nie zamierza niczego przyspieszać. Jak podkreśliła w wywiadzie z Marcinem Wolniakiem, obecnie jej priorytety są zupełnie inne. "Czy zaufać mężczyźnie? Nie wiem, jeśli się taki pojawi, to się przekonam. Ale w ogóle nie zakładam w tym momencie takich rzeczy. Skupiam się zupełnie na czymś innym. Przede wszystkim na zapewnieniu dzieciom spokoju i bezpieczeństwa. A cała reszta przyjdzie z czasem" - powiedziała. Z jej słów wynika, że obecnie najważniejsze jest dla niej stworzenie stabilnej i spokojnej przestrzeni dla rodziny.

Pola Wiśniewska nie szuka miłości. Wspomniała także o aplikacjach randkowych

W trakcie odcinka podcastu Galaktyka Plotek pojawił się także temat aplikacji randkowych, które dla wielu singli stały się jednym z podstawowych sposobów poznawania nowych osób. Tam celebrytka poznała byłego męża. Pola Wiśniewska nie zamierza już z tego korzystać. "Myślę, że jest miejscem, jak chyba każde inne. Wszystko zależy od tego, czego szukamy. Bo jeśli szukamy znajomości bez zobowiązań, to bez znaczenia, czy ją znajdziemy na aplikacji, czy siedząc w barze. Aczkolwiek nie planuję być na portalach randkowych" - skwitowała. Jak widać, była partnerka lidera Ich Troje nie zamyka się na przyszłość, ale na razie skupia się przede wszystkim na sobie i swoich dzieciach.