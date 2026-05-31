Nowy wywiad Michała Pańszczyka, reżysera koncertów Dody, odbił się głośnym echem w mediach. W podcaście "Matcha Talks" w rozmowie z Julią Izmalkową wspominał współpracę z Dodę i uderzył w wokalistkę. - Fascynująca postać, bardzo inspirująca. Ona jest stworzona do tego, żeby robić wielkie, spektakularne rzeczy. Tylko jest tak egotyczna, tak arogancka, tak bardzo zadufana w sobie, tak bardzo oceniająca wszystko w sposób bezwzględny. I zwalająca na wszystkich, tylko nie na siebie - powiedział. Co na to Doda?

Doda reaguje na słowa reżysera koncertów. Takiej odpowiedzi nikt się nie spodziewał

Poprosiliśmy Dodę o komentarz w tej sprawie. Jej reakcja była zaskakująca. "Nie promuję podcastów twórczyni, która swoimi teściami namawia do picia alkoholu. (...) Codziennie 110 osób umiera przez alkohol - być może osobę nie pochodzącą z Polski to nie obchodzi" - stwierdziła, nawiązując do głośnej afery z udziałem prowadzącej podcast, która w ostatnim czasie pozytywnie wypowiedziała się o spożywaniu alkoholu.

Mimo tego, postanowiła zareagować na słowa Michała Pańszczyka. Zrobiła to jednak w równie nietypowy sposób, cytując jego wiadomość SMS-ową sprzed kilku miesięcy. "Przeszłaś transformację, która zasługuje na pochwałę. Oni stoją rozwojowo w miejscu, trzymają się żali i karmią się nienawiścią. Dowodów na twoją przemianę jest masę. Oni mają swoje żale, bo nie rozumieją, że tylko odpuszczenie daje ulgę. Trzymam kciuki za ciebie, żebyś jednak potrafiła być ponad to i już absolutnie nie reagować na ich gniew" - czytamy w wiadomości. "I zrobię to, co sam mi kiedyś poradził w wiadomości - nie reaguję na gniew innych" - podsumowała Doda.

To jeszcze mówił Pańszczyk o współpracy z Dodą

Przypomnijmy, że w wywiadzie "Matcha Talks" Michał Pańszczyk przyznał, że początkowo współpraca z Dodą dobrze się układała. Miało się to zmienić po zakończeniu trasy koncertowej. - Na finalnym koncercie ze sceny dziękuje, że jestem jedynym reżyserem w jej całej karierze, który jej słuchał, który spełnił jej marzenie. Oczywiście miesiąc później już w mediach nie byłem nazywany reżyserem, tylko ona nazywa się reżyserką - powiedział w rozmowie.