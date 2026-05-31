Podczas 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu zobaczymy na scenie Sebastiana Fabijańskiego. Aktor w duecie z Daryą wystąpią podczas koncertu Premier z utworem "Nieidealna". O zwycięstwo walczyć będą m.in. Michał Wiśniewski, Kuba Szmajkowski oraz Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy,Patrycja Markowska. Czy Fabijański nie obawia się konkurencji? Aktor opowiedział o sprawie w podcaście "Galaktyka Plotek". To powiedział Marcinowi Wolniakowi.

Czy Fabijański już podglądał konkurencje na tegorocznym Festiwalu w Opolu? Okazuje się, że tego nie robił. - Właśnie nie. Ja mam coś takiego, że ja nie śledzę - przyznał. - Ja nie śledzę, ja nie sprawdzam, dlatego też nie obserwuję praktycznie nikogo na Instagramie. (...) Nawet nie pamiętam, kogo ja obserwuję. Nie wydaje mi się, że to jest coś, co byłoby dla mnie jakkolwiek pomocne. Może to dla niektórych ludzi oznaczać, że jestem egocentrykiem skupionym tylko na sobie. Oczywiście mają ludzie do tego prawo, żeby tak myśleć. Pewnie jestem egocentrykiem - stwierdził aktor.

Wyjaśnił również, z czego wynika fakt, iż nie jest aktywny socjalnie. - Mój brak mojej intensywności i aktywności socjalnej wynika z tego, że nie chcę się zestawiać, nie chcę się porównywać, nie chcę rywalizacji, nie chcę dawać sobie tych bodźców pod tytułem: ten robi to, a ja tylko to - przyznał. - To zawsze tak jest, ludzie tak działają. Oglądasz, scrollujesz te social media wyświetlają ci się ludzie w pięknych miejscach z pięknym widokiem, piękna pogoda. A ty siedzisz w Polsce, jesień i musisz kolejną godzinę słuchać kropel deszczu, które biją w dach. Nie wydaje mi się, że to jest dla mnie dobre. To się też ma do innych dziedzin - wyjaśniał Fabijański.

Sebastian Fabijański o swoim utworze. Wspomniał o przekazie

Aktor podkreślił, że zawsze daje z siebie wszystko. - Przychodzę i daję 100 proc. tego, co mogę dać dzisiaj. Wiem, jaki komunikat niosę - podkreślił. Następnie odniósł się do utworu, który wykona w Opolu. - W kontekście utworu "Nieidealna" oprócz tego, że to jest piosenka, do której można sobie tupnąć nóżką, bo jest fajna, energiczna. (...) Jest też bardzo ważna w moim odczuciu merytorycznie. Ja tam napisałem tekst właśnie o tym, że najbardziej chciałbym pokochać kobietę, która jest właśnie nieidealna - podsumował.