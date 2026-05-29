Paulina Smaszcz przyzwyczaiła nas do swojego wizerunku. Od lat nosiła krótkie blond włosy, które zaczesywała w różny sposób. Wygląda na to, że nadszedł moment na zmiany i to naprawdę duże. Kobieta-petarda właśnie pochwaliła się na Instagramie niezwykłą przemianą swojej fryzury. Na zdjęciach widzimy, że po krótkich włosach pozostało tylko wspomnienie.

Paulina Smaszcz ma teraz długie włosy. Co za metamorfoza!

Paulina Smaszcz wybrała się do fryzjera, ale takiego efektu chyba nikt się nie spodziewał. Dziennikarka postanowiła bowiem znacznie przedłużyć swoje włosy. "Dojrzałam do zmiany, która nie jest ucieczką od przeszłości, ale pięknym otwarciem na wszystko, co nowe, lepsze i wspaniałe. Już może być tylko lepiej i na pełnej petardzie" - napisała Paulina Smaszcz, chwaląc się efektem końcowym. Przy okazji ujawniła, co powiedział jej fryzjer Bartek Janusz Arka. "Na tę zmianę czekałem od lat. Ma być tak spektakularna jak wtedy, gdy obciąłem cię (...)i twoje życie się zmieniło" - przytoczyła jego słowa. Z kolei makijażystka poleciła jej, by przestała ukrywać swoje piegi.

"I ma rację. Przez lata próbowałam je zakrywać. Dziś patrzę na nie inaczej. Są częścią mnie. Tak samo jak moje doświadczenia, moje wzloty, upadki, łzy, sukcesy i wszystkie lekcje pokory, które dostałam od życia. Zbudowałam samoświadomość, samoakceptację, samorealizację, samoocenę, samowystarczalność, samopoczucie, samodzielność" - dodała Paulina Smaszcz. "A ja patrzę w lustro i nie mogę uwierzyć, że to naprawdę ja. Wciąż ja, ale z innym wnętrzem i marzeniami. Nigdy nie miałam długich blond włosów. Nigdy nie byłam tak gotowa na życie jak teraz. Najbardziej wzruszył mnie jednak głos mojego syna Franka. 'Mamo, jestem dumny, że mam taką mamę jak ty'" - podsumowała.

Ekspert ocenił nową fryzurę Pauliny Smaszcz

My postanowiliśmy zapytać stylistę fryzur Michała Musiała o opinię na temat metamorfozy Pauliny Smaszcz. Nie owijał w bawełnę i docenił tę zmianę. - Obok metamorfozy Pauliny Smaszcz nie da się przejść obojętnie. Od dawna uważałem, że to właśnie długie włosy pasowałyby do niej najlepiej. Nowa fryzura nadała dziennikarce zdecydowanie bardziej młodzieńczego charakteru i świetnie wpisuje się w światowe trendy. Jasny odcień blondu nadał świeżości, a naturalnie ułożona fryzura daje wrażenie nonszalancji. Smaszcz odjęła sobie dobrych 15 lat - stwierdził.

