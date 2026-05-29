Projekt dotyczący artystów wzbudził emocje. Na rządowej stronie możemy przeczytać, jakie czekają nas zmiany w tej kwestii. "Zmiany przewidują przede wszystkim dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne oraz dostęp do świadczeń zdrowotnych, chorobowych i emerytalnych. Tworzymy system wsparcia bezgotówkowego, z którego skorzysta ok. 20 tys. osób" - wyjaśniono. Sławomir Mentzen zdecydował się skomentować tę kwestię w swoim stylu, atakując artystów. W rozmowie z nami do jego słów odniosła się Joanna Opozda. Aktorka nie gryzła się w język.

Mentzen zdecydował się uderzyć w artystów poprzez wpis w mediach społecznościowych, uderzając w populistyczne tony. "Z pogardą traktujecie ciężko pracujących i finansujących was ludzi, którzy muszą na was płacić, nawet gdy zarabiają mniej od was. Nie macie do tego żadnych podstaw. (...) Nie jesteś w niczym lepszy od magazynierów, sprzedawców, kelnerów, i rolników. (...) Jeśli chcecie naszych pieniędzy, to twórzcie sztukę, za którą sami będziemy chcieli płacić. (...) I nie dziwcie się, że ciężko pracujący ludzie, których traktujecie z wyższością, nie chcą dać się wam obrabować, żebyście mogli dalej obrażać ich za ich własne pieniądze" - grzmiał poseł Konfederacji, który słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi .

Joanna Opozda w rozmowie z Plotkiem stwierdziła, że Mentzen sam tworzy wśród ludzi podziały. - To właśnie pan Mentzen tworzy podział na ludzi lepszych i gorszych ze względu na wykonywany zawód. Nie znam artystów, którzy uważaliby się za lepszych od rolników, kelnerów czy sprzedawców. Wszyscy jesteśmy przede wszystkim ludźmi. Obywatelami tego kraju - podkreśliła.

Aktorka zauważyła, że większość artystów ciężko pracuje, a ich zarobki są niewielkie. Uważa, że wiele osób mimo wszystko patrzy na nich jednak przez pryzmat tych najlepiej zarabiających. - Mam też wrażenie, że wiele osób ocenia całe środowisko przez pryzmat kilku najbogatszych i najbardziej znanych nazwisk. Tymczasem większość artystów ciężko pracuje, latami się kształci i często zarabia naprawdę niewielkie pieniądze. Dlatego dziwi mnie tak pogardliwe wypowiadanie się o ludziach, o których realiach najwyraźniej nie ma się większego pojęcia - tłumaczy Opozda.

Można mieć różne poglądy na temat systemu emerytalnego, ale szacunek do drugiego człowieka nie powinien zależeć od wykonywanego zawodu. Dzielenie ludzi na gorszych i lepszych jest po prostu słabe

- skwitowała.

Niezadowolenie w związku z postem Mentzena wyraziła również w sieci Manuela Gretkowska. Na jej profilu na Facebooku pojawił się wpis, w którym uderzyła w polityka. Nie przebierała przy tym w słowach. "Głąb od piwa i polityki, ekonomiczny ignorant, zatrzymany na granicy Wielkiej Brytanii za głupotę, wypowiada się o artystach. (...) Mentzen też wie, jaka sztuka jest dobra, taka z biesiady i grilla, co podoba się ludowi" - pisała oburzona pisarka.

"Żeby łatwiej go zrozumieć, proponuję pod słowo 'artysta' podstawić 'kler'. Ludzi literatury jest w Polsce cztery tysiące, za to kleru 30 tysięcy. Nie wiem, co produkują księża oprócz opium i sakramentów. Składamy się kościołowi na ZUS i emerytury, chociaż sakramenty mają taryfę" - komentowała z przekąsem. "W Polsce nie każdy twórca dostanie Nobla, ale każdy dostaje w d**ę za mówienie o wsparciu socjalnym. Zero pojęcia o programach pomocowych dla ludzi sztuki w krajach UE. Artyści to darmozjady, za to płacenie Mentzenowi posłowi za brednie jest patriotyzmem. Płacenie na jego partię, bez której byłby faszyzującym dziadem z piwem, nie 'politykiem'"- grzmiała.

Dariusz Lewandowski, którego wielu kojarzy z roli Darka w "Klanie", również postanowił odnieść się do wpisu Mentzena. Najpierw opisał swoje zakupy i codzienność. "A potem na koniec kwietnia rozliczyłem się z urzędem skarbowym za zeszły rok, gdzie nie mogłem wskazać żadnych dotacji czy ulg, ale za to odprowadziłem podatek, by nasi posłowie mogli wydawać na restauracje, taksówki, garnitury i playstation po kilkadziesiąt koła miesięcznie" - przekazał obserwatorom. "Także panie Mentzen - c**j panu w d**ę" - dodał.

"A teraz wychodzę do pracy, by pan mógł po swojej tyrce włączyć telewizor o 18 i luknąć na 'Klan', bo czuję, że to pana cichy guilty pleasure. Zapraszam też do teatru, wiem, nie jest tanio, ale bilet kupi pan za moje, więc luz" - skwitował aktor.