Maciej Pela jest bardzo aktywny na Instagramie, gdzie dzieli się z fanami informacjami ze swojego życia. W ostatnim czasie nie brakuje w nim zmian. Na sprzedaż trafił dom, w którym mieszkał z Agnieszką Kaczorowską, a tancerz na początku maja przeprowadził się do nowego lokum. Pela zapowiadał również, że czekają go nowości związane z życiem zawodowym. 28 maja tancerz poinformował z kolei o mało przyjemniej sytuacji. Osoba, która się z nim umówiła... nie stawiła się na spotkanie.

O tym, co mu się przytrafiło, Maciej Pela opowiedział fanom na InstaStories. Tancerz opublikował kadr, na którym w połowie widać jego twarz, a na drugiej części zdjęcia można zauważyć puste krzesło w restauracji. Pela podsumował całe zdarzenie z typowym dla siebie humorem. "Moje bingo na 2026 zostało wzbogacone o nową pozycję: 48. umów się, nie przyjdź" - napisał, dodając rozbawioną emotikonę.

Tancerz na kolejnym InstaStories dodał, że to doświadczenie może być bardzo przydatne, gdyby chciał wziąć udział w kolejnej polskiej edycji "Love is Blind". "'Love is Blind' edycja 2. jest moja! Umiem z********e rozmawiać z krzesłem, więc ze ścianą też dam radę" - napisał.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Maciejem Pelą, który w rozmowie z nami potwierdził, że był umówiony na randkę. - Natomiast, co było dla mnie bardzo zaskakujące, to liczba wiadomości od moich obserwatorów, że spotkało ich to samo. Liczba przebiła chyba setkę. I niestety głównie kobiety mierzą się z takimi zachowaniami - przekazał nam tancerz.

- Chcąc natomiast przekuć tę sytuację w coś wartościowego, to chciałbym powiedzieć wszystkim osobom, którym zdarzyło się być na moim miejscu - to nie wasza wina, że ktoś was zghostował, wszystko z wami w porządku - podkreślił Maciej Pela w rozmowie z nami.

Od rozstania z Agnieszką Kaczorowską Maciej Pela co jakiś czas był pytany w wywiadach, czy jest gotowy na nowy związek. Tancerz do tej pory ostrożnie odpowiadał na to pytanie, podkreślając, że wszystko w jego życiu musi się odpowiednio poukładać, aby znalazł w nim przestrzeń na drugą osobę. Ostatnio ta kwestia została ponownie poruszona również podczas Q&A. Jedna z osób zapytała Pelę, czy wierzy, że założy jeszcze rodzinę. W odpowiedzi tancerz opublikował zdjęcie swoich córek. "Mam rodzinę" - odpisał.

Inną internautkę zaciekawił z kolei charakter relacji Macieja Peli z Edytą Folwarską. Od pewnego czasu na Instagramie pojawiają się ich wspólne filmiki. Tancerz zapewnił jednak, że łączy ich wyłącznie przyjaźń. "Kochani, serio, można się z kimś po prostu kolegować. Gdyby było inaczej, to nie ściemniałbym wam tak perfidnie" - przekazał.